Enrico Bregnano acaba no tribunal por carro não pago: detalhes ridículos do caso

Enrico Bregnano conta uma de suas aventuras. Desta vez, mesmo que todos ouçam o famoso comediante, ele não está falando no teatro, mas no tribunal de Prato, no segundo andar do prédio para ser exato. Sua audiência não consiste em espectadores armados, mas em advogados e juízes honorários que não têm absolutamente nenhuma intenção de rir. Da mesma forma, o ator não se apresenta com a habitual diversão que o caracteriza, mas fala da plataforma das supostas vítimas. “Fui enganado e acabei em um relacionamento chato e caro”, anunciado dentro e fora da sala de aula. O ator reivindica um valor muito significativo: mais de 20 mil euros. Este é o dinheiro que Giuseppe Caroli, empresário de carros antigos e proprietário de um showroom de carros em Montemorlo, teve que pagar, conforme acordos previamente estipulados.

Afilhado artístico de Gigi Prueti conheceu Karolyi durante uma exposição em Pádua. Aqui, os dois firmaram um acordo de venda: Bregnano teria vendido seu Fiat 500 barchetta Azzurra, um cabriolet vintage, por € 30.000. No entanto, Montemorelesi o enganou lindamente. “O trabalho da justiça me deixa perplexo, são tempos muito longos. talvez isso – diz Enrico falando sobre suposto fraudador Giuseppe – Ele pensou que tinha feito um acordo porque as primeiras versões daquele carro podiam custar até 100.000 euros, mas nós dois concordamos em 30. Ele me pagou 7.000 euros no início, mas nunca mais ouvi falar disso”, explica. Assim que saiu dos salões jurídicos, o comediante romeno disse ainda que foi a Montemorlo para recolher o dinheiro perdido diretamente, um ano depois, indo pessoalmente ao showroom do empresário.

Aqui colocou Karoly perante um acordo especial segundo o qual lhe foi concedido um desconto de mil euros no crédito a receber. O negociante assinou o cartão, mas continuou sem pagar suas dívidas, razão pela qual Bregnano acabou no tribunal. Durante a audiência de alguns dias atrás, várias testemunhas contaram a aventura do comediante do seu ponto de vista. Por sua vez, afirma: “É a primeira vez que me acontece algo assim, era um carro que me interessava muito, que também usei num dos meus desfiles, acho que o valor que ele vendeu incluiu também estes detalhes”. Aliás, o carro já foi vendido por um valor superior ao que Caroli deve a Brennano: 40 mil euros. “Obviamente, quando um carro é de propriedade de uma pessoa famosa, do mundo do entretenimento, ele adquire valor adicional”O ator indignado admite. A próxima audiência no tribunal está marcada para 1º de junho.

