Big Brother Vibe, Sully Sorge zomba de Jessica e Barrow

Soleil ascensãoUm dos heróis da sexta edição do irmão mais velho vipconcedeu uma entrevista a casa do cheio formato semanal da revista que ele apresenta Rosalinda Canavu

EmPela vitória de Jessica SelassieE a Soleil Ela disse que estava feliz, mas teria preferido ganhar também David Silvestre:

Há um pequeno papel que todos desempenham e querem ganhar. Mas também acredito que a verdadeira vitória está no que foi dado, mas acima de tudo no que vem a seguir Grande irmão. O que lhe interessa, bem como a comparação com o público. Muitas coisas alcançam a vitória, estou muito feliz por Jessica. Ao mesmo tempo, acho que sim, outra pessoa deveria ter vencido. Para mim tem havido muitos vencedores, o primeiro deles é bom… Gostava de ver o David ganhar. Eu digo-te a verdade. Ele era um amigo meu, nós compartilhamos muito. Ele representava uma alma Grande irmãoEstratégia e entretenimento também. Sempre apreciei sua gentileza e educação. Acho que ele foi o único que não errou por causa de seus momentos sólidos. Teria sido um grande vencedor.

perguntar”Qual casal vai explodir primeiro depois do reality show? “ lá ele sobe Aproveite para enviar uma pesquisa em Jéssica em seu relacionamento com carrinho de mão:

Nas redes sociais é sempre melhor colocar solteiros, para que as pessoas se interessem pelo seu negócio… o casal que vai aguentar a seguir dormir Na minha opinião? Difícil. Posso dizer ao casal Jessica-Barrow que eles realmente quebraram? (rindo, edPara Alex e Delia, espero que encontrem o caminho e a serenidade. Para Sophie e Bacciano, eu sou o cupido deles, então não posso deixar de ser encorajado pela história deles. Manuel e Lulu parecem estar apaixonados por mim. Talvez Gianmaria e Federica, com quem ainda não morei. Não sei como esperar nesta situação.

No fim, Soleil Nós conversamos sobre Figo Ravela Baseado em ação judicial Que este o anunciou depois de algumas de suas palavras:

Mas você sabe qual é o problema? As pessoas falam com muita facilidade sobre reclamações, advertências e consequências legais. Agora você acabou de atirar “Eu vou processar você!” “Eu processo você!” Pena que não sabemos o que podemos fazer a respeito. Mais frequentemente e com prazer foram enviadas palavras mais sérias do que as minhas, mas de qualquer forma não recebi nenhuma reclamação de Raffaella Fico. Meus advogados estão muito calmos.