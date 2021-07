Bernardeschi, Veronica Ciardi não convidou Sarah Nilo para o casamento: “Ela desaparece da minha vida”

casado Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi Perturbado por uma tempestade repentina. Sarah Nilerival Irmão mais velho 10 Com a esposa do jogador da Juventus, ela desabafou nas redes sociais para não ser convidada para o casamento. Muitos nas redes sociais notaram a ausência da ex-coelhinha da Playboy em seu dia de “grande aprovação” por seu (ex) melhor amigo. E assim Sarah Nile decidiu postar histórias no Instagram em que ela tinha uma palavra a dizer, e ao mesmo tempo rompeu sua amizade com Veronica Chiardi.

“Muitos de vocês me perguntam abertamente e em particular por que não vou ao casamento de Verônica hoje – escreve Sarah -. Muito humildemente e com toda a franqueza, sinto dizer que não sei por quê. Hoje sinto a necessidade de fazer uma observação. Muitas vezes fiquei calado, muitas vezes tenho desenhado, Por respeito por aqueles que sempre me seguiram e me amaram … ”

A ex-Jevina aumenta a dose e acrescenta: «Penso que é justo dizer algumas palavras, especialmente a todos aqueles que hoje continuam a perguntar, querem compreender. Nesses 11 anos, houve muitos altos e baixos, amarrados por um fio que ainda não foi rompido – pelo menos da minha parte -. Ela é e sempre será alguém especial para mim, mas temos duas maneiras de viver e pensar e fazer exatamente o oposto. Sempre fui protetora, sempre tentei entender, sempre ignorei, sempre respeitei … Hoje eu e minha família e meu bem-estar são as coisas mais importantes. Eu gostaria apenas de coisas boas e evitar tristezas desnecessárias. Por tudo isso, vou marcar um ponto e parar por aqui. ”

Mensagem de despedida

Sarah Neal e Veronica Ciardi causaram comoção durante o Gf 10 por causa de um beijo sinistro e amizade que parecia levar a algo mais. Sarah resolveu se despedir de Verônica e postou no Instagram a última mensagem que ela havia mandado para ela no dia do casamento com Bernardeschi: “Desta vez não irei em silêncio. Desta vez não haverá motivo no mundo para eu vir de volta. Desta vez é diferente, é para sempre. Nunca te entendi e você continuará sendo um mistério para mim. “Eu, só sei que cada vez que me aproximo de você me sinto magoado e decepcionado. Contei para minha família e meu marido que você ia se casar hoje e eu senti tanto constrangimento e tristeza porque tinha que dizer que você não me quer com você com todos. Eu sou transparente, eu sou luz, você é escuridão e mentira. Meu coração desaparecerá para sempre da minha vida porque você só causa dor de graça. Desejo-lhe uma boa vida. “