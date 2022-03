Andrea Pucci “tem como um louco” pelas baixas classificações de La Pupa e Secchione. Esta noite, tudo é possível.

Andrea Pucci Regozije-se com as classificações de baixa de . Bubba e show nerd, programa que ele mesmo conduziu no ano passado, mas que agora confiou a Barbara Dorso. O fracasso em reafirmar o leme de uma proposta realista da Itália 1 não deve tê-lo pego e, de fato, não faz nada para escondê-lo.

O comediante no Instagram é um rio de enchente. depois de Compartilhe e poste mensagens sociais contra D’Urso nas últimas duas semanas (“Você destruiu o programa”E a “Devolva-nos Pucci”E a “Bucci volta e persegue todo mundo porque é uma grande loucura”são apenas algumas das respostas), ontem foi convidado do Tudo é possível esta noiteem um episódio que bateu o recorde de fãs no Rai 2 (quase 2 milhões de espectadores e 11% de share) contra Bubba e show nerd, que diminuiu em comparação com os dois primeiros episódios (1,2 milhão – 8,2%). E hoje sua “alegria” está aumentando:

“Nosso trabalho é reconhecido com gratidão por aqueles que seguem o que fazemos e estou gostando loucamente, O saque brilhantemente feito pelo meu amigo Stefano Di Martino destruiu tudo o que estava contra nós“

Pucci escreveu em uma história no Instagram, completa com uma risada sinistra e o título de classificações de TV “O Acusado” por DavideMaggio.it. E em breve “seu” chegará ao Canale 5 grande showNo entanto, ele confiou Enrico Pape…

Artigos que podem lhe interessar