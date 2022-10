Simona Ventura, luto luto: “…uma pessoa próxima”

Simona Ventura e a dor em seu coração após o luto: aqui estão seu depoimento, detalhes e curiosidade

Ela é considerada uma das líderes de orquestra mais famosas depois de Raffaella Cara, Loretta Jogi e Maria Giovanna Elmi, e ela é ótima Simona Ventura. Há anos ele ilumina o mundo do entretenimento com seu profissionalismo e talento, e hoje, com Paola Perego, lidera o popular show Rai 2, Citofonare, que está recebendo uma boa participação. Recentemente, a mulher fez uma declaração muito triste após o luto que chocou toda a Itália.

O primeiro contato com o mundo do entretenimento da bela Simona Ventura ocorreu em 1985, quando a mulher participou do programa dirigido por Amanda Lear e Andrea Giordana na Rete 4, W le donne, e então (precisamente um ano depois) continua com Namoro jogoTeste Canale 5 conduzido por Marco Pridolin. Dada a beleza, ela soma a essas experiências sua participação no concurso Miss Itália, vencendo a turma da Miss Muretto.

Graças a essa conquista, ela se juntou a Giancarlo Magalli no show Domani Sposi. O público começou a apreciar a apresentadora especialmente graças ao conhecido programa que ela conduz há dez anos: estamos falando de Quelli che il calcio. Muitos desses outros recursos foram adicionados como Temptation Island Vip, The Voice Senior e Current O interfone, que é transmitido na Rai 2, foi feito com a amiga e companheira aventureira Paola Perego..

as duas mulheres Eles têm muita cumplicidade Eles também mostraram em Serena Bortone, Today is Another Day, como foram convidados recentemente. Tudo Ele deu ao outro algo para transformar a transmissão em algo mais. Ventura disse sobre o colega:Dei-lhe um pouco de leveza ”- respondeu Pérego:”Isso não quer dizer que eu trouxe o peso dela, mas é verdade que ela me deu um pouco de leveza.”

Recentemente, a bela artista Simona Ventura quis relembrar uma pessoa desaparecida nesta terça-feira, 18 de outubro: estamos falando de Franco Gatti, que é conhecido como um dos cantores da banda Ricchi E Poor.

O depoimento sensacional de Simona Ventura

Após a notícia da morte de Franco Gatti, Conhecido por fazer parte da banda mais importante do mundo da música chamada The Rich and the Poor, Simona Ventura quis recordar o homem com uma mensagem Emocionante relacionado a algumas fotos nas redes sociais, especificamente no Instagram.

Suas palavras já eram muito tocantes. Ele declarou: “Que triste a morte de #francogatti por ricchiepoveriofficial. Como se alguém próximo tivesse perdido… Essas bandas não só fazem parte do nosso patrimônio musical 🎵, mas fazem parte do DNA do nosso país.

#RicchiePoveri #Rip 🌹”.