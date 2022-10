A opinião de Issa no episódio 19/10/22

mãe do Céu o amorMas queremos falar sobre o meu escala de probabilidade Ele enlouqueceu enquanto assistia ao episódio de hoje de homem e mulher?

estranhasEu juro para você, quando Alessandro Vicenanzacom Ida Platano Ela disse sentando na frente dele.Eu a quero, eu a quero do calcanhar até a ponta do cabelo‘Eu arrisquei a morte instantânea por dobrar demais!!!

Cioèèèèèèèè Mas você está antes de estar mais cedo, mas O que é issoE a mas porqueéééééééééééé??? Mas o que é isso, mas os próximos episódios eu tenho que assistir com um ventilador ao meu lado porque estou tão envergonhado na minha apnéia

No entanto, o episódio surreal é essa pseudo-versão do lindo que nos dão todas as DSTs Tópicos, ou seja, são sempre as mesmas 4/5 pessoas misturadas entre si como se o mundo masculino e feminino, para essas pessoas, se reduzisse àqueles quatro cristãos que fazem parte da comunidade. Eles literalmente vivem dentro de um aquário, respiram e só se apaixonam por dentro eliusse você os tirar de lá eles começam a ficar confusos, perdem o fôlego e podemos cozinhá-los em papel alumínio.

No entanto, a personalidade do prêmio de hoje ganha Alexandre Quem conseguiu sair do programa com ele Roberta de Páduaapenas para se declarar apaixonado Ida E tudo dentro de 5 minutos da hora.

como e seBem, eu vou sair com Roberta“, Rainha Maria Faça-os sentar do lado de fora o que vai acontecer? isso é ótimo munição para plátano Ele nunca vai revelar e passar noites com ele rubi Desculpe pelas extensões de cílios Idoza?

Estranho, embaraçoso tudo o que tenho a dizer.

embaraço Alexandre Quem precisa de Filippi Ela começa a conversar com ele para decidir o que fazer da vida dele, e também envergonhada porque ele não estava apaixonado Ida Quando ele estava junto, mas agora também está apaixonado”Veja suas intervenções no estúdio(cit), isso é? Essa se apaixonou pelas entradas Ida que em 90% dos casos são separados e incompreensíveis, Ida Quem ainda acha que compará-lo a uma fênix é um insulto.

embaraço plátano Quem continua com essa atitude arrogante em relação Roberta Até parece Pádua Ele foi o perdedor recolhendo suas sobras quando – notícias de última hora – o ex-jogador Ida Mesmo agora eles se tornaram ex por vontade própria exclusivamente, e também constrangeram sua constante interferência em momentos Alexandre E a RobertaA intervenção é um fim em si mesmo no momento em que e quando Alexandre Aí ele se declara, você diz que não sente nada.

E francamente um pouco embaraçoso também RobertoEnquanto isso, ela deveria saber que os homens com quem ela estava em um relacionamento Ida Neste programa eles estão predispostos a serem disfuncionais, e por isso é melhor ficar longe dele e, francamente, como ela mesma disse, ela já tinha uma ideia de que as ideias de Alexandre Eles ainda estavam enfrentando plátanonão deve se encantar com as 100 Rosas Benditas (que, entre outras coisas, foram lembradas de que proximidade Ele vende flores para seu comércio, então 100 rosas lhe custam até 10 xícaras de café, então a agitação do gesto também desaparece.)

No entanto, fiquei realmente chocado, espantado com o absurdo da situação como um todo, e fiquei surpreso porque, embora muitas pessoas pensem que estão apenas atuando para ficar no estúdio, acho que esses caras realmente entram em uma dimensão paralela e realmente sentem que estão vivendo em um filme do qual são protagonistas, ou seja, estão tentando por mim sentimentos reais (cit) que foram totalmente afetados pelo programa e o repassaram a eles, não conseguem mais distinguir o real da realidade elius Não sei se gera mais ternura ou preocupação nesse sentido.

Em tudo isso, devemos colocar em ação que Ida Hoje 19 de outubro (inscrições em 30 de setembro) ele disse não tente nada por ele Alexandre. Vamos lembrar, vamos marcar a data e levar em conta essa afirmação óbvia à luz dos episódios seguintes, hein.

Porque aqui eles também são capazes de confundir o fato de que plátano chorei em poucos meses MarceloEle disse Eu te amo para mim Diego Então proclame o amor eterno um Ricardoentão você precisa acompanhar tudo tendo em vista o que será transmitido em um futuro próximo.

Vídeo do episódio: aposta completa – Pinóquia e maquiagem – Roberta: “Alessandro, você me considera um reserva?” – Ida: “Roberta não sai com minhas ex-namoradas se…” – Maria: “Alessandro, você quer sair do estúdio com a Roberta?” – Alessandro: “Não estou pronto para um relacionamento” – Maria: “Alessandro, você gosta da Ida?” – Alessandro: “Eu amo Ida..” – Roberta: “Alessandro, você está tirando sarro de mim!”