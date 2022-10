“O que ele postou” – Libero Quotidiano

“Há pessoas que se sacrificam e sacrificam suas noites para levar jornais em suma, este é o caso de Stefano Lorenzito”: Alessandro Ciani abriu um serviço notícias de strip-tease Dedicado a um erro crítico de jornal dirigido por Maurizio Molinari. O apresentador do canal de notícias satíricas Canale 5 fala sobre um “Pequena pérola Introdução de Lorenzetto “:” República Em 7 de outubro, o artigo foi intitulado “O Partido Democrata está procurando uma missão” por Carlo Galli. Enquanto outro artigo intitulado “A única cura para o Partido Democrata é aprender com a oposição”, de Carlo Galli, apareceu em República Em 15 de outubro, “Os dois artigos foram então comparados.

Onde está o problema? Siani sempre explica na reportagem: “O bom Stefano Lorenzito grita escandaloso ao dizer que os dois artigos são O mesmo é idêntico. por esta razão Dagosbya Intitulado “De República em República”. seção O comediante continuou dizendo que leria os dois artigos, apenas para descobrir que o jornalista Galley “colocou muita criatividade para torná-los diferentes”.

Serviço Striscia la Notizia por culpa da República

Só foi possível fazer pequenas alterações, num caso, por exemplo, a palavra “daí” foi substituída por “daí” ». O que dirá o diretor Emilio Fedi? ‘, disse Siani, antecipando a já conhecida passagem em que o jornalista estrangeiro dizia: “Que personagem Mer**.”