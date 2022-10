Eicma, números de registro pré-Covid para a 79ª edição

1300 marcas, 58% estrangeiras. De 7 a 13 de novembro na Fiera Milano Rho

Milão, 18 de outubro (Askanews) — Milão está se afirmando como a capital das duas rodas. De fato, são mais de 1.300 marcas na cadeia de suprimentos de referência, das quais 58% são do exterior e 20% são inicialmente, que estarão presentes na 79ª edição da Eicma, agendada de 8 a 13 de novembro junto à Fiera Milano Rho .. Confirmando o seu apelo, a feira internacional de duas rodas está atingindo os números pré-Covid e relançando aumentando o número de pavilhões ocupados na área de exposição para 6, deixando o custo para expositores e público inalterado. Os bilhetes podem ser adquiridos online no site da Exposição por 20,5€ (1,5€ para taxa de gestão) e 13,5€ ​​para menores dos 4 aos 13 anos.



“A Eicma é um evento global. Na Lombardia, as duas rodas são pioneiras. Temos grandes qualidades técnicas e produtivas, capazes de aliar inovação, tecnologia e beleza. Estou convencido de que a Eicma será uma afirmação da qualidade do setor. uma região, reafirmamos a qualidade do setor.” Nossa proximidade com a Eicma e o mundo das exposições. Para confirmar a qualidade do evento, o presidente da Fundação Fiera Milano, Enrico Pazzali, confirmou a renovação do contrato com a Eicma 2027.





Os dois primeiros dias da feira serão dedicados à imprensa e aos operadores. De quinta-feira 10 a domingo 13 de novembro, abertura ao público em geral para as massas com os componentes de sucesso do evento: notícias, prévias, presença de pilotos e celebridades.A receita certa para a afirmação de impacto da Eicma que foi escolhida para promover a edição deste ano pela experiência de visitar dentro e fora das alas. E a área externa do MotoLive continuará sendo uma das atrações mais gratuitas de Eicma com performances acrobáticas, entretenimento, performances ao vivo e corridas de moto no circuito off-road. Os espaços ao ar livre também receberão áreas de testes de motocicletas, passeios de teste de e-bike e outras iniciativas promovidas pelos expositores.“A Eicma reafirma-se como a estreia internacional da indústria da mobilidade sobre duas rodas. É a valorização do público e a importantíssima e importante participação das empresas, bem como o apoio contundente dos nossos parceiros, que dão sentido a esta edição de compacidade, que também é um teste da força de todo o setor”, diz Pietro Meda, presidente da Eicma.Este lançamento chega em um momento muito especial para o setor, onde coexistem novos desafios, oportunidades e incertezas globais. No entanto, o desejo de ter duas rodas na Itália, principal produtor da Europa, ainda é muito forte, mesmo que condicionado pela situação econômica e pelos problemas de abastecimento remanescentes, garante Paolo Magri, presidente da Confindustria Ancma e CEO da Eicma.Graças à cooperação estratégica e ao apoio da ICE, agência de promoção de empresas italianas no exterior, a Eicma criará uma área dentro dos pavilhões dedicada às startups italianas mais inovadoras do setor.“A Itália exporta dois terços do que produz e somos o quinto exportador mundial do setor de duas rodas. Em 2021, as exportações cresceram 4% e este ano chegamos a +14%. Por isso a Ice acredita no setor. ”, diz Maurizio Forte, diretor do escritório de promoção Made in Italy.Na Europa, a atividade relacionada com o motociclo contribui com 21,4 mil milhões de euros para o PIB e dá emprego a 389 mil pessoas, gerando receitas fiscais de 16,6 mil milhões. Com quase 5 bilhões de euros e mais de 88 mil funcionários, a Itália é o país líder da zona do euro em termos de produção e mercado. A produção de motocicletas da Itália em 2020 foi de 300.000 unidades, equivalente a 46% do total europeu, enquanto o superávit da balança comercial foi de 1 bilhão de euros, com um valor de exportação de 2,5 bilhões. Na Itália, nos primeiros 10 meses de 2022, scooters, ciclomotores e motocicletas registraram uma ligeira queda de 2,5% no geral, com 244.306 veículos no mercado. A eletricidade cresceu +59,6% para 12.873 veículos nos primeiros 10 meses do ano.Por outro lado, em 2021 o setor de bicicletas na Europa ultrapassou 22 milhões de peças vendidas pela primeira vez. O crescimento foi impulsionado pela demanda por e-bikes, que ultrapassou 5 milhões de unidades vendidas. As vendas totais de bicicletas e e-bikes totalizaram € 19,7 bilhões, um aumento de 7,5% em relação a 2020. Os empregos diretos no setor manufatureiro aumentaram de mais de 77.500 em 2020 para quase 87.000 em 2021, proporcionando empregos diretos/indiretos totais na Europa para estimados 170.000. De acordo com a previsão da Ancma, o mercado italiano de bicicletas em 2022 deve estar razoavelmente próximo dos volumes do ano anterior, equivalente a cerca de 2 milhões de peças vendidas.Na Itália existem cerca de 250 empresas no setor de bicicletas, principalmente pequenas e médias empresas, com um faturamento de 1,7 bilhão de euros. Em 2021, com mais de 3,2 milhões de motos, a produção registrou +7% em relação ao ano anterior. O nosso país detém 21% da quota de produção de bicicletas na Europa e ocupa o primeiro lugar, seguido pela Alemanha e Portugal. No quesito produção, destacou-se o segmento de e-bike, que sozinho cresceu 25%, enquanto a muscle bike registrou um aumento de 5% em 2020 e mais de 2,9 milhões de peças foram produzidas. Positivo, com aumentos de dois dígitos, bem como dados de exportação de muscle bikes (+21%) e dados de e-bike (+56%) com um valor total de € 418 milhões (+45%).