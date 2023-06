Pinóquio em Milão. O que aconteceu

Um pequeno conselho sobre cuidados com os cabelos verãoescreve Chiara Ferragni, que foi alvo de ódio em um piscar de olhos. Na postagem do Instagram, a esposa de Fedez patrocina um xampu para seus seguidores que, no entanto, na maioria dos comentários parecem não gostar. “Pinhões de Milão”, “Essa é a sujeira contida no xampu que Madame Ferragni anuncia”, lemos, e assim por diante. Acusações gratuitas que se repetem cada vez mais e não respondem a elas, o que indica grande elegância.

Biquínis super sexy e fetiche de Kim Kardashian dividem fãs: ‘Isso é demais’

Gf Vip, descobertas chocantes: todas as novidades da nova versão. “Vai ser uma mistura de VIP e Nip”

inimigos

Seja pela roupa ou pelos vários produtos que ela costuma exibir para seus fãs, Chiara está sempre no centro das críticas. “Produtos de péssima qualidade, não recomendo a ninguém”, “Que anúncios falsos eu gostaria muito de ver se você usar esses produtos para ganhar dinheiro” ainda podem ser lidos por usuários que desafiam fortemente o empreendedor digital. “Eu não compraria nada, obrigado”, “Pelo dinheiro, ele cuidaria de merda até #” continuam sob o post.

Leia o artigo completo

em Leggo.it