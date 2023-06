O que a Arábia Saudita quer do futebol?

Interesses econômicos e políticos, semelhantes a outros já vistos em outros lugares, estão alimentando investimentos maciços que parecem estar apenas começando

por Alessandro Ostini

Parece que a compra do clube saudita Al-Nasr, Cristiano Ronaldo, em janeiro passado marcou o início dos ambiciosos planos do Reino da Arábia Saudita de se expandir para o futebol profissional. Nas últimas semanas, ou desde o início da fase de verão do chamado mercado de transferências, times sauditas, alguns dos quais comandados pelo governo, contrataram alguns dos jogadores mais famosos graças a seus recursos financeiros praticamente ilimitados. .

A principal liga nacional de futebol é a Liga Profissional Saudita. No momento, certamente não pode ser comparado às ligas europeias ou mesmo a outras ligas mais competitivas fora da Europa. Mas o objetivo da Arábia Saudita é melhorá-lo significativamente no menor tempo possível para torná-lo uma alternativa viável e competitiva em escala internacional. A estratégia é bastante direta: convencer os campeões europeus a se mudarem para a Arábia Saudita pagando muito mais do que qualquer um pode pagar.

O Vitória, por exemplo, garantiu a Cristiano Ronaldo um contrato que lhe permitiria faturar mais de 200 milhões de euros em dois anos e meio até junho de 2025. Segundo as estimativas da revista americana Forbes Este é o maior salário de sempre de um atleta, mas este recorde já pode ser superado, já que o avançado francês Karim Benzema, antigo colega de Ronaldo no Real Madrid, transferiu-se para outra equipa saudita, o Al-Ittihad, assinando um contrato no valor de cerca de 200 milhões de euros. Que, no entanto, será pago em dois anos. O mesmo clube também contratou o meio-campista internacional francês N’Golo Kante, que receberá um total de € 100 milhões em quatro temporadas.

Ronaldo, Benzema e Kante têm mais de 30 anos e estão a caminho do fim da carreira. Eles também estavam livres para assinar um novo contrato depois de se livrarem de clubes anteriores antes de aceitar ofertas de clubes sauditas. Mas, enquanto isso, os árabes iniciaram e, em alguns casos, concluíram negociações por players mais jovens e mais cobiçados no mercado. São jogadores que ainda têm contrato com seus clubes, e para eles, além do salário, devem ser incorridas despesas para sua aquisição. É o caso, por exemplo, do médio croata Marcelo Brozovic, a quem o Al-Nassr ofereceu cerca de 23 milhões de euros e um contrato no valor de 20 milhões por ano pelo jogador. Entre os alvos das equipes sauditas, parece estar o meio-campista sérvio da Lazio, Sergey Milinkovic-Savic, e o lateral da Roma, Leonardo Spinazzola.

Portanto, o país tornou-se sério e não estabelece fronteiras. E depois de tentar impressionar também o herói argentino Lionel Messi, que preferiu os Estados Unidos, o time do Al-Hilal também fechou dois contratos importantes. O primeiro foi o meio-campista português Ruben Neves, que pagou 55 milhões por ele ao clube inglês Wolverhampton. Depois veio o papel do defesa senegalês Kalidou Coulibaly, que se mudou do Nápoles para o Chelsea no verão passado e foi comprado pelo Al Hilal agora por 24 milhões de euros, com um contrato no valor de 25 milhões de euros por temporada. O goleiro franco-senegalês Edouard Mendy, que jogará no Al-Ahly, e o meio-campista marroquino Hakim Ziyech, que está perto de se juntar a Ronaldo no Al-Nassr, também estão prontos para se transferir do Chelsea para a Arábia Saudita. Por outro lado, o atacante belga Romelu Lukaku, que havia acabado de terminar a temporada emprestado ao Inter e voltou ao Chelsea, mas gostaria de continuar jogando no Milan, rejeitou uma oferta saudita. Quanto aos treinadores, as seleções árabes se comunicaram nas últimas semanas, sem sucesso até o momento, com José Mourinho e Massimiliano Allegri.

Essa nova onda de ofertas milionárias da Arábia Saudita também contou com o Milan e um de seus melhores jogadores, Sandro Tonali. O meio-campista, que parecia ser o novo capitão do Milan, se mudaria para o Newcastle, clube inglês que desde 2021 está sob o controle do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF), fundo de investimento administrado diretamente pelo governo, que tem ativos estimados em cerca de 620 bilhões de dólares americanos. O Milan vai arrecadar mais de 70 milhões de euros para vender Tonali ao Newcastle e o jogador vai ganhar quase 10 milhões de euros por temporada.

O Fundo de Investimento Público é dirigido pelo príncipe herdeiro Mohammed bin Salman Al Saud, que também é o atual primeiro-ministro. São quatro times árabes controlados diretamente pelo fundo, e não é à toa que são os mais ativos no mercado de transferências: Al-Ittihad, que conquistou o último campeonato, Ronaldo, Al-Nasr, Al-Ahly e Al-Hilal . O Fundo de Investimento Público detém 75 por cento das acções das quatro empresas, enquanto as restantes quotas – segundo anunciou oficialmente o fundo – são detidas por associações sem fins lucrativos. Em cada equipe participante da Liga Profissional Saudita – a partir do ano que vem passará de 16 para 18 – podem jogar no máximo 8 estrangeiros.

Os gastos ilimitados dos clubes sauditas refletem em parte o que os times chineses fizeram alguns anos atrás, que compraram dezenas de jogadores da Europa, pagando-lhes somas muito altas apenas para ver seus investimentos cortados por ordens do governo. No momento, é difícil entender se o plano da Arábia Saudita pode continuar por muito tempo, mas os recursos econômicos são considerados muito fortes, e a Liga Profissional Saudita já tem um nível competitivo superior ao campeonato chinês da época. .

O futebol sempre foi muito popular no país e, desde o final da década de 1990, alguns times da Liga Saudita compravam jogadores importantes em fim de carreira, como os brasileiros Bebeto e Denilson, o búlgaro Hristo Stoichkov e o italiano Roberto Donadoni. Depois, essa tendência se intensificou na última década, antes dos recentes investimentos: o ex-atacante da Juventus Sebastian Giovinco jogou na Arábia Saudita de 2019 a 2021, por exemplo, e por dois anos o brasileiro Talisca, que era procurado por muitos clubes europeus. Ele joga pelo Al-Nasr com contrato válido até 2026.

Em suma, a marcha de crescimento do futebol saudita não começou neste verão, e isso também é comprovado pelos resultados moderados obtidos por sua seleção, que participou de seis das últimas oito edições da Copa do Mundo e na última edição em Catar. Conseguiu vencer a Argentina, então campeã do torneio. A grande novidade, então, é o volume de gastos dos clubes árabes no mercado de transferências e sua capacidade de comprar jogadores importantes ainda jovens e, assim, jogar nos melhores times europeus.

Outro fator que permite à Arábia Saudita atrair jogadores com mais facilidade do que os times chineses faziam antes é a localização geográfica do país. A jornada para chegar a Riad ou Jeddah da Europa, onde estão as quatro principais equipes do torneio, é muito mais curta. Além disso, muitos jogadores já frequentam aquela região, passam férias nos países do Golfo Pérsico e, portanto, estão mais familiarizados com a cultura local.

Além do futebol, os sauditas também investiram pesadamente em outros setores de esporte e entretenimento nos últimos anos, como Fórmula 1, golfe, luta livre, handebol, rali e indústria de videogames. O mais recente investimento do PIF no esporte faz parte do plano governamental “Visão 2030”, lançado em 2016 com o objetivo de financiar uma série de projetos para permitir que a economia do reino se afaste da produção de petróleo. Dentro dessa estratégia, o futebol e os esportes em geral, por sua grande popularidade, são instrumentos particularmente eficazes para atingir o outro objetivo do plano: melhorar a imagem do país no mundo, a exemplo do que se tentou seguir no Catar. com a Copa do Mundo. A Arábia Saudita parece precisar: está na lista negra da Anistia Internacional por violações de direitos humanos e segundo o semanário inglês. econômico É o quinto país mais autoritário do mundo, com uma clara tendência para reprimir qualquer forma de dissidência e libertação.

Tudo isso parece não preocupar muito as instituições esportivas, a começar pela FIFA, órgão internacional que rege o futebol mundial. O presidente Gianni Infantino nunca escondeu sua proximidade com a Arábia Saudita e se reuniu várias vezes com membros da família real e do governo, que concordaram em financiar alguns de seus projetos. Além disso, por unanimidade no Conselho, a própria FIFA decidiu que a próxima edição do Mundial de Clubes – torneio em que se enfrentam as seleções vencedoras de várias copas continentais – será realizada na Arábia Saudita, de 12 a 22 de dezembro 2023. Anistia criticada Esta escolha foi fortemente criticada pela Federação Internacional: “A Arábia Saudita está tentando usar o glamour do esporte e seu prestígio como uma ferramenta de relações públicas para desviar a atenção de seus flagrantes abusos dos direitos humanos”, disse ele.

Vencer o Mundial de Clubes é um dos grandes objetivos do governo saudita e isso explica porque o Fundo de Investimento Público está financiando seus clubes neste período de transferências de verão. O Al-Ittihad participará do próximo torneio em dezembro próximo como campeão nacional do país anfitrião, enquanto o Al-Hilal não se classificou, após perder a final da Liga dos Campeões da AFC (AFC Champions League) contra o Urawa Reds após a conquista do título. edição de 2021.

O potencial econômico dos árabes também preocupa a Uefa, órgão que rege o futebol europeu e que busca controlar os limites de gastos dos times mais ricos por meio de uma regulamentação conhecida como “fair play financeiro”, que os sauditas devem desconsiderar. “Os árabes gastam muito para comprar jogadores que já terminaram a carreira. É um sistema que não favorece o desenvolvimento do futebol, eles estão cometendo o mesmo erro que a China cometeu há alguns anos”, disse recentemente o presidente Aleksander Ceferin.

Por outro lado, os dirigentes do futebol italiano parecem mais alinhados com as posições da FIFA e aceitam de bom grado o aproveitamento das vantagens econômicas oferecidas pelos árabes. Aliás, a Serie A renovou o acordo para realizar as duas próximas edições da Supercopa da Itália na Arábia Saudita: agora haverá uma pausa de dois anos, mas depois o torneio será realizado lá por mais duas temporadas consecutivas, ainda por cima com formato diferente e estendendo-se a quatro equipas.

Por outro lado, parece que está excluída a hipótese de a Arábia Saudita poder acolher a edição de 2030 do Mundial com o Egito e a Grécia: as condições de candidatura, que não foram apresentadas oficialmente, teriam caducado segundo os rumores que circularam. jornal desportivo espanhol Marca. No entanto, é certo que a Arábia Saudita sediará os Jogos Asiáticos de Inverno de 2029 na cidade turística de Trogina, onde as temperaturas raramente caem abaixo de 8 graus.

– Leia também: Equipes nos Estados Unidos continuam a mudar de cidade

