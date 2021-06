Silvia Tovanen antes e depois da cirurgia: A transformação é incrível – democracia

Não é nenhuma novidade que as celebridades estão tocando na tela grande e pequena. Aqui está Sylvia Tovanen antes e depois da revisão

Silvia Tovanen é definitivamente uma das Os rostos mais apreciados e amados da TV. Graças à sua elegância e capacidade de atuação em todas as situações, conseguiu ocupar um lugar exclusivo no coração de todos os seus fãs italianos. Um líder muito apreciado e amado.

Hoje descobri que a bela Sylvia é a apresentadora do show “muito certo”. Poucos lembram Os primórdios de Silvia Tofanen. Ao longo dos anos, o parceiro de Berlusconi mudou dramaticamente. Foram muitas as transformações físicas que fizeram da apresentadora uma das mulheres mais bonitas da Itália.

Os dentes inteiros da aeromoça, por exemplo, passaram por alguma revisão para corrigi-los. Na verdade, parece que hoje Absolutamente perfeito e mais consistente. Além disso, muitos afirmam que os lábios das mulheres também sofreram uma alteração significativa, tornando-se mais volumosos do que há alguns anos.

Revisão que mudou Silvia Tovanen

Enquanto isso, a história de amor com Silvio Berlusconi, vice-presidente da Mediaset, segue em alta velocidade. bem ali O casal está junto há mais de 20 anos E nenhuma fofoca foi capaz de minar o amor entre os dois. Da união nasceram também dois lindos filhos. O relacionamento deles sempre aparece em perfeita harmonia, talvez exatamente porque é cultivado no dia a dia.

Mesmo que o par fosse muito cúmplice e documentado, ainda não foi determinado sem data de casamento. No entanto, há uma razão razoável e exata para tudo isso. O motivo foi recentemente explicado pela própria Silvia Tovanen em uma entrevista.

Na verdade, a bela apresentadora afirmado a este respeito: “Não sinto necessidade de festa para me sentir mais amada. Talvez o casamento me assuste porque eu não quero que a pessoa que está ao meu lado todos os dias esteja lá apenas porque é obrigada, mas ela não faz. Sempre gostaria que ele me escolhesse como eu o escolho. ”

A carreira de Sylvia também está caminhando na direção certa. Na verdade, seu programa Veríssimo conseguiu conquistar Ótimas jogadas toda semana. Justamente por isso, Tofanin pode ser considerada uma excelente anfitriã.

Além disso, ela é capaz de confrontação, sempre profissional, sensível e nunca cai na vulgaridade. Essas são exatamente as qualidades que garantiram que o apresentador fosse capaz de fazê-lo alcançar grande sucesso É muito popular.