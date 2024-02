“Os médicos me salvaram”

Martina Colombari, modelo, atriz e ex-Miss Itália, passou por uma cirurgia abdominal de emergência devido a peritonite. É melhor agora. Ela enviou uma mensagem aos fãs com uma história no Instagram de sua cama de hospital, agradecendo aos médicos por salvarem sua vida e explicando por que ela desapareceu das redes sociais.

Vídeo do hospital de Martina Colombari passando por cirurgia

A ex-Miss Itália, esposa de Alessandro Costacurta, disse deitada na cama, de óculos e cara cansada: “Bom dia, se desapareci nos últimos dias é porque estava no hospital, e hoje deram alta eu, felizmente – ela começou uma história – fui operada. “Cirurgia abdominal de emergência. Eu era paciente com peritonite e fui internada no Hospital Ciccarini em Riccione. Estive aqui para visitar meus pais, e eles foram todos maravilhosos , e toda a equipe do Dr. Lucchi, as enfermeiras e enfermeiras. Eles me trataram e me salvaram. Agora vou me recuperar lentamente.”

