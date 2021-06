Portugal adere à SOCIOS.COM. O próximo símbolo de fã da comunidade lusitana

Portugal vai lançar o token de fã $ POR nos próximos dias, proporcionando aos seus fãs uma nova forma poderosa de influenciar e interagir com a equipa.

Fan Tokens são ativos digitais colecionáveis ​​cunhados no blockchain de Chili’s, que dá aos proprietários acesso a direitos de voto em pesquisas, bônus VIP, promoções exclusivas, fóruns de bate-papo, jogos e concursos.

Por ocasião da Euro 2020, seis dos 26 convocados jogam atualmente pelos membros do clube da comunidade Socios.com, como o capitão Cristiano Ronaldo (Juventus), Bernardo Silva e Rubén Dias (Manchester City), Danilo Pereira (Paris Saint-Germain) ), Gonçalo Guedes (Valência) e João Félix (Atlético de Madrid).

Portugal tornou-se a 40ª maior organização desportiva a juntar-se à rede de elite global do Socios.com, que inclui FC Barcelona, ​​Paris Saint-Germain, Juventus, AC Milan, Manchester City, Atlético de Madrid, Valência e a selecção nacional da Argentina.

Socios.com é uma plataforma direta ao consumidor (D2C) que alavanca a tecnologia blockchain para fornecer às organizações esportivas líderes mundiais as ferramentas para envolver seus fãs globais. Fan Icons gerou mais de $ 150 milhões em receita para compartilhar com os parceiros do Socios.com somente em 2021.

Criado por Chiliz, o provedor líder de blockchain para a indústria global de esportes e entretenimento, o Socios.com tem grandes planos de expansão para 2021. O Socios.com tem vários locais ao redor do mundo e já abriu novos escritórios regionais em Madrid, Istambul, São Paulo e Buenos Aires. Em breve, a empresa também abrirá um novo escritório na América do Norte.

Nono Mora, Diretor de Marketing da DFBFDisse ele, “Através desta parceria com a Socios.com, pretendemos continuar a fortalecer a nossa relação com milhões de fãs portugueses em todo o mundo. O lançamento do $ POR Fan Token vai permitir-nos conceber novas formas de alcançar e interagir com os nossos apoiantes de formas novas e inovadoras. Isto irá criar oportunidades Para envolver os adeptos com a selecção portuguesa como nunca antes, proporcionando-lhes vantagens, experiências e recompensas exclusivas. ”

Alexander Dreyfus, CEO da Chiliz e Socios.comEle disse: “Atualmente, os fãs de futebol de todo o continente compartilham os mesmos sonhos e apoiam suas equipes para alcançarem o sucesso no Campeonato Europeu. Momentos como este nos lembram de como é bom fazer parte da comunidade de fãs e como é maravilhoso vivenciar uma ligação próxima com as equipas que amamos. A nossa missão é ajudar os Adeptos a ter o mesmo sentido de comunidade e ligação com as suas equipas, não só durante os grandes jogos, mas sempre. Portugal está a aderir a um movimento que vai criar um melhor relacionamento entre torcedores e times de que eles se importam, uma mudança sem precedentes de torcedores passivos para participantes ativos. Estamos muito orgulhosos em recebê-los como nosso segundo parceiro na seleção nacional de futebol e a 40ª maior organização esportiva geral a fazer parte de nossa crescente rede de parceiros. ”