Adeus, outro pedaço de vida

Ele faleceu esta manhã Giampiero Ravigi, diretor histórico da Rai. A notícia se espalhou pelas redes sociais, onde muitos rostos da televisão estatal quiseram expressar sua dor e dedicar uma lembrança ao amigo e colega. Entre eles também estão Mara Venereque compartilhava uma amizade de longa data com Raveggi: continua sendo uma grande dor para a apresentadora, que após o desaparecimento do cunhado Pier Francesco Forleo Ele enfrenta outro luto importante hoje.





Mara Venier lembra Giampiero Ravigi

Giampiero Raveggi tem sido um pilar da Rai por muitos anos: ele foi, de fato, um dos líderes históricos Do Viale Mazzini, assim como ex chefe da estrutura empresa. Mara Venier, uma espinha dorsal da televisão estatal, era profundamente ligada a ele, pois ele fazia parte de sua família Queridos amigos. Procura-se tenente-coronel Lembre-se disso Ele postou em suas páginas sociais uma foto dos dois juntos, sorrindo, alguns anos atrás. Mara Venier escreveu no Instagram: “Oi Giampiero… Namorada para sempre… Cheguei em casa na semana passada para dizer olá, rimos e conversamos sobre tantas coisas… Estou sem palavras.” Embebido na paixão das massasque não perderam o apoio nesta período difícil. Um comentou: “O que está acontecendo? Que momento ruim.” “Que momento muito ruim para você, querida Mara. Infelizmente, a vida é assim”, escreveu outra pessoa.

Memória de personagens de TV

Mas Mara Venier não é a única que dedica palavras cheias de amor e dor ao amigo Giampiero Ravigi. Tem muitas pessoas personagens do show Quem se lembra dele com fotos, anedotas e histórias pessoais. Ele foi o primeiro a postar um post sobre este tópico Charles Conti: “Olá Giampiero, um ex-Rai amigo e empresário maravilhoso com quem participei de muitos programas”, lê ele no Instagram. discurso amadeus: “Infelizmente a partir de hoje nosso grande amigo Giampero não está mais aqui… Uma dor tremenda. Foi uma grande honra compartilhar os belos momentos que não serão esquecidos por nós. Obrigado por seus preciosos conselhos e amizade sincera. Sentiremos saudades você”. também Mônica Liofreddy A Rafji dedicou palavras cheias de emoção: “Que bom que te amei, Giampiero. Foste um senhor de outros tempos, na televisão de outros tempos. Foste o amigo, o marido, o pai, o avô que todos nós tivemos. Era impossível não te amar.”