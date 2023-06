Un Posto al Sole, o feliz anúncio na nota da novela: chega a confirmação oficial

existe desde então vida Para entreter o público, as séries de TV estão constantemente fazendo isso Quebre os corações dos espectadores por causa deEnredo narrativo que, loop após loop, engrossa mais e mais. Pessoas que gostam desse tipo de série de TV Eles fantasiam com seus favoritosespero b Final felizque esperou com impaciência e sofreu.

Um dos romances locais que impressionam os italianos nos anos noventa é sem dúvida “um lugar ao sol”. De fato, em outubro de 2023, foi lançado drama O contemporâneo celebrará bem 27 anos Desde o primeiro episódio exibido no arraia. Com o tempo, as histórias contadas mudaram, enquanto a emoção das pessoas permaneceu Não mudou completamente.

Falando nisso, nas últimas horas, estou Surgiram algumas novidades interessantes O que eles literalmente fazem Fãs ficam chateados Produto audiovisual ambientado na esplêndida cidade de Nápoles: o que é? Vamos tentar descobrir isso juntos.

Un Posto al Sole: chegou a confirmação oficial

como é conhecido, “um lugar ao sol” Grave todos os dias, de segunda a sexta-feira, das Ouça indiferente No terceiro canal de atendimento ao público da gama Chegada nos horários de pico. Na verdade, existem muitos “fãs” por aí que mal podem esperar para ver o que acontece no próximo episódio de sua série favorita.

o assim chamado fã-clube Não falta, e nas últimas horas, os fãs torcem depois de um confirmação oficial Eles estão esperando há muito tempo. os diretamente envolvidos Tradutores para a série de TV que foi Os heróis de um evento que causa sensação Nas redes sociais e, principalmente, nas mídias que tratam de fofocas. Mas em que sentido? O que está acontecendo mais precisamente? Vamos descobrir.

Coloque no emblema do sol

A propaganda feliz que te faz sonhar

Com o passar dos anos, nos acostumamos reviravoltas Projetos de TV que, graças à magia do cinema ou da televisão, fazem com que quem os segue com avidez crie castelos no ar. Mas é só nos bastidores dá ótimo satisfazer para o público. Nesse sentido, não há poucas estrelas para uma determinada obra audiovisual. Eles se apaixonaram durante as filmagens. Um exemplo claro disso são os seguintes cônjuges italianos ou internacionais: Luca Zingaretti E Luísa Ranieri; Javier Bardem E Penelope Cruz; Brad Pitt E Angelina Jolie.

Alternativamente, referindo-se apenas ao gênero novela, não se pode deixar de pensar na novela espanhola que manteve os milhões de telespectadores de Bel Paese colados, “o segredo”uma experiência que o fez conhecê-la e amá-la Fernando Coronado (Alfonso Castañeda) H Sandra Cervera (Emilia Ulloa), Casado na Fantasia. Então, mesmo que não estejam na história, Francisco Ortiz (Bosco, último filho da parteira Pippa Castro) H Carlota Barrow (Mariana Castaneda), até então, companheiras de realidade.

Finalmente, acesse “um lugar ao sol”o casal que fez os fãs sonharem e continuam fazendo os fãs sonharem com eles David Devener E Serena Rossi que tiveram um tremendo sucesso posando seus rostos para os personagens, respectivamente, Andrew Pergolesi E Carmen Catalano. Mas qual deles feliz anúncio Eles conheceram os fãs nas últimas horas? Todos os detalhes sobre isso.

Serena Rossi e Davide Devener

Serena Rossi e Davide se casam

Sim, Os dois atores se casaram Para alegria de seus fãs.

Como se sabe, o casal se conheceu no set “um lugar ao sol” E de 2008a união foi declarada e consolidada em 2016 com o nascimento de uma criança Diego. No 2019 veio lá uma oferta dele em TV ao vivo E então, recentemente, os preparativos foram acelerados Livre.

Pelo que soubemos, a comemoração foi celebrada ultra secreto E na presença Poucos confidentes o 17 de junho de 2023 para Roma: apenas semanalmente diva e a mulher conseguiu extrair alguns tiros Para sair da igreja dos recém-casados. Vamos ver um deles foto Eles ficaram juntos!

Casamento de Serena Rossi e Davide Devener

Ele fala muito sobre o casamento, um tradutor talentoso meu martini Em um longa-metragem biográfico “Eu sou meu” Ele havia mencionado que o casamento seria apenas um Mais Pelo grande carinho que sentia (e com certeza ainda sente) por ele Davidesde o ápice do amor verdadeiro com o nascimento de seu filho.

Apesar disso, o grande dia é claramente retratado por A.J. Representando imensa felicidade A ambos os cônjuges, ao Diego, aos seus familiares e apoiantes.