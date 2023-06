“Estou feliz, eu o amo”, ele diz a ela

Quando indiscrições entre história de amor Monica Bellucci e Tim Burton Muitos gritaram com o “casal estranho”, um daqueles que você definitivamente não esperaria. No entanto, parece que nossa famosa atriz e diretora fala sério: desse “amor à primeira vista” nascerá uma história maravilhosa e as palavras de Bellucci, em sua última entrevista com il franceTodos parecem ser iguais Declaração de amor para o novo sócio.

Monica Bellucci, a declaração de amor de Tim Burton

Para desencadear a indiscrição da história entre Monica Bellucci e Tim Burton foi Partida de Paris que em fevereiro passado colocou uma foto do improvável casal na capa. A atriz e o diretor estavam um ao lado do outro, de braços dados e Era perceptível que havia um certo sentimento entre eles.

A revista francesa também revelou mais detalhes sobre os dois amantes. A começar pelo fato de que não foi apenas um simples flerte, foi um amor intenso que se transformou em um verdadeiro relâmpago: “Com absoluta discrição, Tim Burton e Monica Bellucci Eles se conheceram e não se separaram – leia no artigo -. Nos últimos quatro meses, o americano de 64 anos e o italiano de 58 anos se conheceram longe de olhares indiscretos, antes que seu amor fosse finalmente revelado. Uma relação que remonta ao encontro na França, em outubro passado, por ocasião do Lumiere Film Festival, em Lyon.

Selado no maior sigilo, Bellucci nunca confirmou o que foi escrito, mas agora suas palavras são um il france Aproveite todo o clima de ser a primeira verdadeira declaração de amor ao seu novo parceiro: “O que posso dizer é que Estou muito feliz Para conhecer um homem antes de tudo. É um daqueles encontros que raramente acontecem na vida – explicou na entrevista que aconteceu na véspera da filmagem besouro 2Dirigido pelo próprio Burton. Conheço o cara, gosto dele, e agora vou conhecer o diretor, começa outra aventura. eu amo Tim. E tenho grande respeito por Tim Burton.”

Monica Bellucci está linda aos 58 anos, mas aparência não convence

Não há palavras para descrever a beleza de Monica Bellucci, que não perdeu nem um pingo de seu charme inato aos 58 anos. Muitos anos se passaram desde que ele nos surpreendeu com o lendário anúncio da Dolce e Gabbana, com o rosto cheio de rugas e hoje seu olhar está em uma mulher maduro e perspicazpara uma mãe devotada à linda filha Diva Castle – cada vez mais parecida com ela – e para uma profissional que soube escolher criteriosamente o rumo a dar à sua carreira.

Se adicionarmos a tudo isso um gosto fashion impecável, é game over. A única exceção foi Menor “Deslizes” No desfile de moda Jacquemus realizado nos magníficos jardins de Versalhes: a atriz vestiu um maxi terno de linho cor de ameixa para a ocasião (ela é fã de jaquetas e looks masculinos), mas O trespassado Tibau não convenceu muito. Ombreiras e mangas exageradas, segundo algum “corte ruim” ou simplesmente um tamanho maior que a nossa diva.

Mas no final, a Mônica é sempre a Mônica, com sua aula impecável. Mesmo que pela primeira vez você decida usar roupas mais confortáveis ​​e menos sensuais.