Estradas fechadas ao tráfego e ônibus mudaram de rumo. o mapa

Esgotado para a festa de amanhã! Circo Máximo A partir de senão. A música começa às 21, prevista 70 mil espectadores, para ouvir o jovem artista que já pisou nos palcos dos principais estádios italianos, ele colecionou 17 discos de ouro e 52 discos de platina. bem como para Roma Ele vai estrear ao vivo em Vieni nel mio cuore, seu último single e hino para esta turnê. Para esta ocasião, a Agência de Mobilidade anuncia, à semelhança de outros anteriores, A estação Circo Massimo da linha B do metrô fechará às 21h. As estações do Coliseu e das Pirâmides podem ser usadas – a menos que instruído de outra forma pela polícia.

Quanto ao sobrevivênciaPela primeira vez, o tráfego começou a fechar já à noite entre quinta e sexta-feira na Via dei Cerchi. A estrada entre a Via di San Gregorio e a via dell’Ara Massima di Ercole será fechada. O encerramento durará até segunda-feira para permitir primeiro a preparação e o evento e finalmente o desmantelamento das estruturas. A partir das 20h de hoje, a área fechada ao tráfego será expandida, incluindo via del Circo Massimo, piazzale Ugo La Malfa, via della Greca e via dell’Ara Massima di Ercole, via delle Terme Deciane e via di Santa Maria in Cosmedin (alongamento e cerca de de Lungotevere à Via della Greca). Também neste caso, entre a montagem e o evento, o fechamento será mantido até o término da necessidade na segunda-feira.

E novamente, a partir da tarde de domingo, o fechamento também será possível via di San Gregorio, viale Aventino, piazza Bocca della Verità, via Petroselli, via del Teatro Marcello, caso seja realmente necessário.

Para transporte público, serão desviadas 20 linhas de ônibus: 3Nav, 30, 44, 51, 75, 81, 83, 85, 87, 118, 160, 170, 628, 715, 716, 781, C3, n716, nMC e nME . A maior parte das transferências de ônibus será no domingo. Com algumas exceções. 628 será transferido já a partir de sexta-feira de manhã, para fechar a Via dei Cerchi. As linhas 81, 118, 160 e 715 mudarão o itinerário a partir das 20h de hoje. C3 vai mudar o dia todo hoje e amanhã. As conexões 30, 44, 51, 75, 83 e 85, 87, 170, 716, 781 serão alteradas o dia todo amanhã. O 3Nav mudará a partir das 16h, já para as linhas noturnas, o n716 e o ​​nME passarão no domingo à noite, enquanto o nMC mudará de curso nas duas noites.