Período escuro Simona Ventura, é perigoso. Uma batalha muito difícil para a filha

Simona Ventura contou em várias ocasiões um período realmente dramático em sua vida, mas o que todos podem não saber é a situação difícil que ela tem que enfrentar com a filha. Ela estava falando sério.

Simona Ventura Ela é conhecida do grande público como uma das apresentadoras de TV mais ativas e isso porque ela deu origem a vários programas, um dos quais, por exemplo, foi A famosa ilha que apareceu pela primeira vez em 2004 no Rai2 Com grande sucesso e depois passou nos anos seguintes no Canale 5. Mas antes mesmo do reality show, Ventura já estava envolvido no esporte há anos apresentando Aqueles que futebol para algumas versões.

Simona Ventura deu seus primeiros passos no mundo do entretenimento há muitos anos com um clássico aprendizado e participou como concorrente do programa W mulheres, na Rete 4 E o ano que se segue Jogo de Casais, Quiz Canal 5 Conduzido por Marco Bridolin.

Ela, como muitos artistas e modelos, também participou do concurso Miss Itália, onde não ganhou, mas ganhou uma trupe. Senhorita MoretoO vale Domani sposi logo é notado e se torna um programa, um formato conhecido implementado por Giancarlo Magali.

Nos últimos meses falou-se da doença pulmonar do sócio de Simona Ventura, Giovanni Terzi Ele sofre de uma doença que afeta o sistema respiratório e deve prestar muita atenção nele porque principalmente neste período com Covid, o risco de contrair a doença é muito alto e Giovanni Terzi atualmente tem capacidade pulmonar limitada. O homem também escreveu recentemente um apelo sincero nas mídias sociais para incentivar as pessoas a serem vacinadas.

Mas a situação do atual companheiro não foi a única difícil que a mulher teve que enfrentar. Se esta é uma situação relacionada à esfera emocional, então o fato de que estamos dizendo a você está relacionado a assuntos familiares. Foi o que aconteceu com sua filha.

Simona Ventura e a história com a filha

Talvez nem todos saibam que Simona Ventura, além de ser mãe de Nicolò e Giacomo de Stefano Bettarini, também é mãe de Caterina, que está presa há algum tempo e que queria dar a ela o mesmo sobrenome que seus irmãos não sintam a diferença.

Katrina foi levada para um orfanato porque não havia ninguém que pudesse cuidar dela. Simona Ventura interveio com um gesto verdadeiramente altruísta e a escolha mais altruísta foi manter contacto com a mãe biológica da rapariga.

Simona Ventura nunca falou desta história, mas hoje a mulher contou a história do acolhimento e o facto de nem sempre ter sido fácil, enfim, o caminho de cuidar de um menor nem sempre é de rosas mas Simona Ventura é uma mulher forte e mulher resoluta que foi capaz de provar a si mesma em qualquer situação e nós vimos isso.