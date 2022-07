Hoje, quarta-feira, 13 de julho, as partidas serão disputadas pela televisão e transmissões ao vivo, e é o primeiro amistoso

– Publicidade –

Partidas na TV hoje, quarta-feira, 13 de julho, programas esportivos na TV e transmissão hoje

quarta-feira, 13 de julho de 2022 As mulheres europeias continuam entre os jogos de hoje também Holanda – Portugal Horário nobre na Sky e Rai Sport + HD. Entre os jogos do dia, os amistosos das equipes da liga italiana, no estádio de Roma, Milão, Lecce e Salernitana, para começar a entender como será a próxima temporada.

Um novo dia de MLS com vários jogos à noite entre quarta e quinta-feira. Hoje uma nova etapa do Tour de France no Eurosport e Rai 2.

Jogos de hoje na TV e transmissão ao vivo, quarta-feira, 13 de julho – programação

12:30

ROMA – Sunderland, Friendly, DAZN

17:00

Milan Limen Almeno, amistoso Milan TV (DAZN)

17:30

Lecce – Bochum, Amistoso, Sportitalia

Tukums – Spartak, Letônia, futebol

18:00

Suécia SuíçaCampeonato Europeu Feminino, Rai Sport + HD, RaiPlay, Sky Sport Uno / Football / 251, NOW

Schalke 04 – Salernitana, amistoso, 1 futebol

Hoffenheim – Puskás, futebol

21:00

Holanda – Portugal, Campeonato Europeu Feminino, Rai Sport + HD, RaiPlay, Sky Sport Uno / Football / 251, agora

23:00

O Calciomercato original, Sky / NOW

1:00

Ceará – Fortaleza, Copa del Rey, futebol

1:40

Atlanta United – Real Salt Lake, MLS, DAZN

2:10

Chicago Fire – Toronto, MLS, DAZN

Inter Miami – Philadelphia Union, MLS, DAZN

Minnesota United – Sporting Kansas City, MLS, DAZN

2:30

Flamengo – Atlético Mineiro, Copa do Rei, futebol

2:40

Nashville – Seattle Sounders, MLS, DAZN

3:10

Colorado Rapids – Orlando City, MLS, DAZN

Dallas – New York FC, MLS, Dazen

4:10

Los Angeles Galaxy – San Jose Earthquakes, MLS, DAZN

Não apenas futebol:

12:00 hora da França no Eurosport e Ray 2

13:00 DAZN Campeonato de Snooker

17:30 EUA – Sérvia (Liga das Nações de Voleibol) Céu / AGORA

18:00 Indiana – Connecticut, NBA, Sky/Now

19:00 Atlanta – New York Mets (MLB), Sky / Now

22:00 Milwaukee – Minnesota, NBA, Sky/Now

00:00 Nova Orleans – Washington, NBA, Sky / AGORA

14:00 Oklahoma – Sacramento, NBA, Sky/Now

4:00 Los Angeles Clippers – Denver, NBA, Sky/Now

Sky Sports Show

A oferta Sky Sports é dividida em dois pacotes de Sky Sport e Sky Calcio que podem ser ativados com o pacote básico Sky TV que custa 14,9 euros por mês (Escolha a opção inteligente) Inclui séries de TV e entretenimento.

Pacote Sky TV + Esporte A um custo mensal de € 30,9 Inclui 121 partidas da Liga dos Campeões (incluindo a italiana; todas, exceto a partida de quarta-feira, disputada na Amazon), toda a Liga Europeia e Liga de Conferências, Fórmula 1, MotoGP, NBA e todos os outros esportes. O custo do Sky Calcio 5 euros por mês Inclui futebol internacional (Primeira Liga Inglesa, Liga Francesa, Liga Alemã, La Liga, jogos de equipas estrangeiras em Taças da Europa), Segunda Divisão, 8 jogos da Serie A e 3 jogos da Serie A por sua vez exclusivamente.

Esportes agora

Sky Sport transmite com Atualmente. A plataforma de streaming oferece uma oferta de 14,9 euros por mês e inclui todo o conteúdo dos pacotes Sky Sport e Sky Calcio, num preço promocional de 9,99 no primeiro mês.

Mostrar DAZN

No DAZN a € 29,99 por mês, todos os jogos da Primeira e Segunda Divisão, La Liga, toda a Liga Europa e a melhor liga da liga, além da MLS, Moto GP e muito mais. O DAZN também tem um acordo com a TIM que tem uma oferta TIMVision que inclui DAZN e Inifnity+ com a Liga dos Campeões a 29,99€ por mês durante 12 meses. Mas em breve tudo vai mudar, novos preços chegarão.

Eleven Sport show Série C

Casa de Siri Si Ho onze esportes A plataforma de streaming também está disponível através do aplicativo, onde você pode assistir a todos os jogos do torneio com uma oferta mensal por 7,99 euros ou uma oferta anual por 59,99 euros. Eleven Sports também é um canal na Amazon.

os outros

Canais Infinitos do Mediaset / Mediaset É grátis, Infinity + com Champions League custa 7,99 euros por mês (mas no momento é inútil para esportes). A série B está ligada Ajuda ao vivo Que tem um plano anual a partir de 49,99 euros, um mensal a partir de 9,99 euros. no momento Mola TV É grátis, você só precisa se registrar. OneFootball oferece streaming gratuito.

fonte: Guias de TV, Eurosport, Revistas de futebol

