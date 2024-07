“Preferi obstruir as negociações.”

Karina Casella já foi contactada pela redação do Big Brother para participar da próxima edição. Mas o comentador anunciou, em algumas histórias do Instagram, que deveria dar a Alfonso Signorini uma resposta “ditada pelas suas prioridades”.

Depois de alguns rumores se espalharem nas últimas semanas sobre possíveis novos concorrentes para Grande irmãosegundo a qual também poderia ter havido Karina CasellaA influenciadora confirmou que fez o teste, mas também reiterou os motivos que a levaram a reavaliar a proposta Afonso SignoriniO que dificulta possíveis negociações.

História de teste com Signorini

Numa série de histórias publicadas no Instagram, após uma torrente de perguntas feitas sobre o assunto, Carina Casella especifica o que aconteceu nas últimas semanas e, consequentemente, como decorreu a audição para o Big Brother, que, no final das contas, realmente houve . O comentarista explica detalhadamente como ocorreu a conversa com Signorini:

Os autores de GF me procuraram, como aconteceu com L’Isola dei Famosi. Fui bater um papo, o famoso quiz. Falei com os autores e com Alfonso Signorini. Havia autores que eu já conhecia e outros que não. Eles foram todos muito legais. Alfonso foi um achado muito legal, eu não o conhecia, foi uma surpresa agradável para mim. Ele foi muito genuíno e prestativo, e tivemos uma boa conversa. Fiquei impressionado com a pessoa que ele é. A partir daí, após o casting, houve uma oferta, e depois que respondi à proposta, a negociação parou. Eu sei que há pessoas que fariam qualquer coisa para participar de um programa tão popular que garante muitas possibilidades em termos de financiamento e coisas relacionadas ao trabalho com mídias sociais.

A resposta de Karina Casella a GF

Por isso, Casella afirma abertamente que há muito que manifesta dúvidas sobre a ideia de sair de casa, dado o negócio que dirige e sobretudo o facto de a sua filha estar prestes a ingressar no ensino secundário, razão pela qual se sente obrigada a estar ao lado dela:

