Goldfish e águia em desafio de “The Masked Singer”

O segundo encontro com “Il Cantante Mascherato”, o game show de talentos, apresentado por Milly Carlucci, que foi transmitido na sexta-feira, 18 de fevereiro, às 21h20 no Rai 1, será aberto com um playoff entre Pesce Rosso e Aquila. Concorrentes e cantores italianos famosos são: Volpi – Tanta Amore di Le vs Camalonte – Piccola Catti com Dodi Battaglia; Marima Shepherd – Eu que não vivo contra o dragão – em outro lugar com Morgan; O pinguim – sob este sol contra o caracol – a primeira coisa bonita com Paolo Pelli; Soleluna – Teimosa I vs Medusa – Cigana com Iva Zanicchi; Seahorse – Saint Tropez Twist vs Goldfish ou Eagle – grande amor e nada mais com Peppino Di Capri. Após os duetos do primeiro episódio e o lançamento da máscara Gallina Bluebell que escondia o cantor e compositor Fiordaliso, haverá dois concorrentes no segundo encontro que terão que tirar a máscara e revelar suas identidades. Quem está se escondendo sob essas máscaras? Os detetives do estúdio Flavio Insinna, Caterina Balivo, Francesco Facchinetti e Arisa, junto com o público da casa, tentarão adivinhar. De fato, o popular grupo investigativo liderado por Sarah de Vaira também ajudará na investigação, e o vencedor de Dancing with the Stars, Vito Coppola, retornará como convidado especial que acompanhará com suas performances alguns dos heróis da corrida. Simone Di Pasquale foi contratada para coreografar as máscaras em colaboração com Matteo Addino.