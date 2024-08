Madonna, disse a visita especial a Pompéia nas redes sociais. Compras em Positano entre boutiques e joias

paraGennaro Scala

A Rainha do Pop postou uma série de fotos no Instagram, acompanhadas da legenda “La Dolce Vita”. O feriado continua na Costa Amalfitana

Passeie por Positano e faça compras em algumas das lojas. Foi o dia que Madona Ele passou na Costa Amalfitana. Junto com seu parceiro esportivo jamaicano Akeem Morrisfoi notado na rua Cristoforo Colombo, uma das ruas mais badaladas de Positano. A Rainha do Pop, vestindo roupa branca e guarda-chuva, apareceu e sorriu para as pessoas que passavam. Depois entrei em algumas lojas e em uma joalheria conhecida. À noite Seu iate foi avistado na costa de Maiori.

A estrela da música internacional de 66 anos escolheu o Instagram para falar sobre sua experiência dentro das escavações na cidade de Pompéia. Ele postou uma série de fotos com a legenda “La Dolce Vita”. Por meio de fotos, ele narrou sua própria visita ao sítio arqueológico, onde visitou a casa de Menandro e a casa de Siye. Em sua homenagem foi organizada uma recepção e espectáculo intitulado “O Sonho de Voar”, no qual participaram as crianças do projecto teatral do Parque Arqueológico, ao qual o astro doou 250 mil euros.









































































































Ela disse: “Nunca esperei alcançar esse objetivo, cantando na frente de Madonna”. Stefania Pedipalombode 19 anos, esteve entre as 50 crianças que se apresentaram em Pompéia diante do astro pop americano e sua equipe – será uma lembrança indelével para todos nós, algo inesquecível. Ficamos todos muito entusiasmados e felizes em conhecer essa personalidade incrível da música e do cinema. Após o show, a famosa estrela pop elogiou os organizadores.



