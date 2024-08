Uma viagem através de imagens a lugares de cultura performativa

Em todo o mundo existem lugares e eventos intimamente ligados ao fenómeno da “performance”. Um estilo de atividade artística dinâmico e não repetitivo capaz de unir o público – que se torna protagonista – com artistas, obras de arte, arquitetura e natureza.

Para mostrar e contar ao grande público, nasceu esta ideia Atlas da cultura teatralo primeiro atlas ilustrado dos lugares e eventos mais realizados no planeta.

Uma viagem ao mundo da cultura performática

atlas para Cultura de desempenhoeu Cristiano Leãopublicado pela Rizzoli New York, é uma viagem ilustrada pelos cinco continentes que leva o leitor a descobrir os lugares e eventos mais representativos da cultura performativa em todo o mundo.

No seu volume (440 páginas em inglês), Leon trata todas as disciplinas da performance – teatro, música, cinema, dança, pintura e escultura – igualmente e independentemente dos seus rótulos, sem distinção ou classificação.

E novamente, no sentido mais amplo de culturas teatrais, O autor incorpora também espaços híbridos, nascidos de reconversões culturais de lugares degradados, que hoje se transformaram em centros de encontro e reunião social de valor inestimável.

Aqui, de fato, a interação ocorre entre artistas, obras, público e contexto histórico. Em suma, aqui a performance acontece e é demonstrada.

Das cidades ao deserto

A viagem ilustrada pelos cinco continentes – Ásia, África, Europa, Oceania e Américas – começa em 2016 Paris, A antiga sede da funerária é hoje um centro multifuncional. 104 Centrecote Parisque reconstruiu todo o bairro.

Continuar Anhotimem brasil, Bernardo Bax, colecionador de ferro e magnata brasileiro, criou um dos mais importantes museus de arte contemporânea ao ar livre da América Latina.

E passando pelo interior da Inglaterra Fazenda dignaSomerset, onde mais de 200 artistas se reúnem todos os anos na cidade temporária Glastonbury Com uma população de aproximadamente 250 mil pessoas, chega ao deserto de Nevada, um Homem em Chamasfestival exclusivo Onde o público é o verdadeiro protagonista, como instrumento da grande orquestra do homem e da paisagem.

Afecta também antigos espaços dilapidados que foram agora convertidos em centros culturais, por exemplo Matadero Madrid (antigo matadouro), Fábrica de Argos Em Teerã (antiga cervejaria), S prisão de lukiskis, A antiga prisão é agora um símbolo de liberdade.

Festivais: o individual e a performance

Não faltam festivais de música multidisciplinares, que vão além da simples fruição de conteúdos artísticos e geram sentido de comunidade.

De multimídia Sonar Barcelona emFestival Afro Que em três locais diferentes apoia a cultura africana e todas as espécies que representa. Então você não sente falta Coachelana Califórnia, é o evento mais famoso aguardado por artistas internacionais e amantes da música de todo o mundo.

Um fenômeno mais amplo

Atlas da cultura teatral Tem a ambição não só de lidar com o fenómeno da “performance”, mas também de introduzi-lo na dimensão antropológica e histórica.

Após apresentação no MAXXI em Roma em novembro de 2023 e em janeiro de 2024 em Nova York, o volume será promovido na Trienal de Milão em 5 de março de 2024 e será seguido em outras cidades ao redor do mundo.

em Nosso showroom Descobrir Os lugares com melhor desempenho do planeta. Do campo ao deserto, passando por cidades temporárias, bairros e subúrbios remodelados e espaços híbridos nascidos de transformações culturais.

