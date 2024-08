Coro irrita Cruz e Ximena tem um colapso nervoso!

Vamos descobrir as prévias e enredos do episódio de The Promise que foi ao ar no Canale 5 no dia 20 de agosto de 2024. No episódio da novela, Coro traz para a família uma notícia que irrita Cruz e Lorenzo, enquanto Jimena prova mais uma vez que precisa ajuda de um profissional…

em episódio D A promessa Foi transmitido em 20 de agosto de 2024em 15h10 sobre Canal 5, KuroApós reencontrar Martina, ele informa à família que permanecerá no imóvel: Ele não vai embora Para ir estudar em uma universidade na Inglaterra. Cruz e Lorenzo não estão melhorando nada Esta notícia enquanto Alonso apoia Completamente Sobrinho. Enquanto isso, Sargento Funes conta para Petra e Feliciano Qual Investigando a misteriosa morte de seu pai É oficial fechado. Ambos respiram aliviados. Ximenaem vez disso, diretamente durante a reunião de negócios de Catalina e Pelayo com o Sr. Ele sofre outro colapso nervoso… Prévia da Promessa: Cruz e Lorenzo estão bravos por causa do Coro! Kuro Sim, foi Resigne-se à ideia de ter que quebrar uma promessaDaí Martina porque Lorenzo o forçou a sair para estudar na Europa. Por outro lado, a jovem não queria mais ouvir falar dele, por isso foi mais fácil despedir-se. Porém, pouco antes de sua partida, o menino Ele viveu um momento de proximidade com MartinaE assim por diante Ele encontrou coragem necessário Para se impor ao pai adotado. Kuro avisa à família que ficará na propriedadeNão irei mais à Inglaterra para me matricular na universidade. Lourenço e rabugento Porque o filho ousou rebelar-se, mas nem Cruz pega Bom. Na verdade, a marquesa estava ansiosa para se livrar de Coro, que ultimamente andava com Alonso: seu medo era que Coro tivesse descoberto – ou entendido – que o marquês era o pai biológico. Enquanto isso, Alonso dá total apoio ao sobrinho. READ Diane Melo perde o controle e atira no ator no palco: Polícia chega Prévia da Promessa: Feliciano está fora de perigo! Petra e Feliciano temiam o pior. Ambos eram Ele foi chamado por Cruzque era ela comunicação É importante dar-lhes: O sargento continuava a investigação sobre a morte de seu paio que certamente ocorreu em circunstâncias suspeitas. A empregada e o filho começaram a tremer, porque se Funes tivesse conseguido apurar a veracidade dos fatos, Feliciano teria ido parar na prisão e teria sido condenado à morte: na verdade, foi ele quem levou o homem para o clímax de uma de suas violentas discussões. mas, Petra e Feliciano estão prestes a respirar aliviados. Sargento Faça isso Visite o anúncio Qual Investigue este caso Ele era Oficialmente fechado… Tramas e prévias prometem: Ximena perdeu a cabeça! Ximena está fora de si. Como Manuel decidiu pôr fim ao relacionamento e expulsá-la do quarto, e depois decidiu distanciar-se dela por alguns dias, Ximena parece menos lúcida. AbelDepois de outra crise, ele a visitou e receitou repouso e remédios, mas acima de tudo sugerir Para o Marquês colocar O mais breve possível Em contato com um psiquiatra. A Duquesa continua a provar que precisa mesmo deste especialista. agoraPor exemplo, Ele está prestes a ter um colapso nervosoE exatamente Durante a visita do empresário britânico Interessado no projeto de geléia Catalina e Pelayo, Senhor Cavendish… Vamos descobrir tudo Prévias semanais de La Promessa de 18 a 24 de agosto de 2024. A promessa Ele vai Transmissão de segunda a sexta em 15h45 enquanto Sábado e domingo às 15h30 sobre Canal 5.

