Cavalos sob as estrelas…nos bastidores: a partir de amanhã em Avezzano, é um espetáculo

L’Aquila, 23 de agosto de 2023 – O cartaz dá sempre o seu melhor, mas transmitir o verdadeiro espírito do espetáculo não é fácil.

Este ano, na quarta edição do Cavalos sob as estrelas Na Avezzano queríamos entender mais sobre esse evento que atrai tantos grandes nomes de Abruzzo Espetáculo equestre E muitos espectadores.

Então conversamos com Roberto Dipolitoum dos organizadores do evento. Entramos em contato com ele por telefone ontem, em pleno trabalho de preparação da arena onde será realizado o show.

Sr. Dippolito, como aconteceu esse evento?

“Então, em parte por acaso e em parte por paixão: somos quatro amigos que amam cavalos e vamos frequentemente a vários espetáculos equestres. E de Verona em particular ficamos mais apaixonados por isso. Porque é interessante ver não. apenas a performance artística, mas também “A forma como diferentes artistas trabalham com seus cavalos. Então dissemos a nós mesmos: por que não fazemos algo assim em nossa cidade e começamos a nos organizar?”

Entre outras coisas, a possibilidade de contar com uma localização de muito prestígio.

“Sim, temos uma praça maravilhosa, no coração de Avezzano, sob a igreja de San Bartolomeo. Lá criamos uma praça com uma área de 40 x 24 metros, e é um ambiente lindo, de onde saem todos os artistas. Bartolo Messina para Andrea Giovannini E muitas, muitas outras pessoas – assim que viram o site, apaixonaram-se por ele. “Para nós é muito gratificante vê-los aqui de volta com tanta alegria.”

Do ponto de vista logístico, isso não é fácil: como a cidade aceita esse evento?

“Um dos nossos pontos fortes é justamente o facto de a própria cidade nos pedir para organizar este evento. O público é sempre muito grande e a administração local ajuda-nos e apoia-nos da melhor forma, todos. Centros equestres Vizinhos cooperam hospedando lotes cavalos Que fazem parte da “tripulação” da Cavalli Sotto Le Steel.

A coisa mais difícil?

“Preparando a arena: Trabalhamos dois dias, colocando 400 metros cúbicos de areia que depois também tem que ser nivelada da melhor forma, para que haja um vaivém perceptível de veículos pesados. Mas para nós é preciso proteger. os cavalos primeiro, então nada é demais. Bem-estar Durante o show. Isto acontece precisamente porque somos, antes de mais nada, pessoas apaixonadas por cavalos.”

A propósito: nomes dos quatro entusiastas fundadores?

“Além de mim ali Luca e Andrea Massimiani e Roberto Cotorrone. Todos os anos olhamos um para o outro e dizemos a nós mesmos que no fundo somos um pouco loucos. Porque temos que preparar a arena e receber mais de 50 cavalos que estão participando e vão ficar aqui pelo menos 5 dias, para que eles tenham tempo de se acalmar primeiro e depois descansar depois do show.”

Para a série “Mas quem nos faz fazer isso!”

“É verdade que dizemos sempre a mesma coisa: mas no final, quando vemos que 10.000 pessoas vieram aqui para aplaudir os cavalos e os artistas, e torcer por eles, então nos dias seguintes as pessoas agradecem. no final, é isso que nos leva a fazer isso: ver o nosso entusiasmo nos olhos dos outros.”

E a partir de amanhã em Avezzano os aplausos para Cavalli recomeçarão.

Aqui está Oferta oficial.

Convidados maravilhosos e actuações originais com uma programação que resulta da cooperação entre a administração municipal e a Fundação A.Cavalo dos Sonhos DSFoi apresentado no município na presença do vice-prefeito Domenico Di Berardinoum dos fundadores do evento Roberto Dipolito, Luca e Andrea Massimiani, Para o Presidente da Associação Generazione + Roberto Cotorronepara o engenheiro Giuseppe di Giussia E o diretor técnico do evento Nico Belloniáudio histórico de A grande festa dourada De Veracavalli Verona.

Entre as novidades está o desempenho Comoção do 4º Regimento de Cavalaria dos CarabinieriNa presença do campeão de tiro com arco a cavalo Ilaria FioreCampeão de adestramento Andrea GiovanniniCirco branco Francesca JennyEnquanto a partir da tarde do dia 23 terão início as atividades infantis, organizadas pela Transformaçãochegar ao batismo da sela marcado para as 17h também é interessante Concerto country A partir da noite do dia 23 muitos projetos giram em torno do evento, inclusive os de qualificação especial.

O concerto equestre esgotado, que contará com a participação do artista mundialmente famoso Bartolo Messina Que actuaram nas arenas mais prestigiadas, de Sevilha a Paris e da família Aragonas.

Atenção especial também é dada às pessoas com deficiência no projeto.”Claro, azul e amarelo“Criado por Benedetta Cerasani Subordinar girassol Com a intervenção do gentil professor Maurício Pappo Uma importante parceria que se estende desde o Pucetta Football até Bolsoni está estável.

Todos juntos por uma paixão comum que encherá de entusiasmo a Piazza Risorgimento, em Avezzano.