EDGA Algarve é um resort aberto, de lazer e com tudo incluído em Portugal

O Campeonato para Golfistas com Deficiência realizou-se no Campo de Golfe Vila Sol em Vilamoura

Em Portugal, no Campo de Golfe Vila Sol (72ª tacada), em Vilamoura, realizou-se o EDGA Algarve Open, torneio organizado conjuntamente pela EDGA, a Federação Portuguesa de Golfe e a Associação Turismo do Algarve. A competição de 36 buracos foi realizada no formato Stroke Play e seis italianos da seleção paraolímpica participaram do evento: Luisa Ciola, Davide Vaschi, Cristiano Berlanda, Giuseppe Panarelli, Pietro Andreini e Edoardo Biaggi.

Na categoria geral masculina, o francês Charles-Henri Quillin venceu com um total de 147 arremessos (75, 72, +3), à frente do segundo colocado inglês Brad Smith com 153 (+9). Giuseppe Panarelli (100 94) e Edoardo Biaggi (96 98), os melhores italianos, ficaram em 25º lugar com uma pontuação de 194 (+50). Atrás deles está Cristiano Berlanda, na 30ª colocação com pontuação de 195 (101, 94, +51). Em 34º lugar está Davide Vaschi com pontuação de 199 (91 108, +55), enquanto Pietro Andreini está em 35º lugar com 200 (101 99, +56).

Charles Henry Quillen também venceu a categoria Nett Men, novamente à frente de Brad Smith e Ian Dixon, terceiro com 151 (+7). Entre os Azzurri, Giuseppe Panarelli e Edoardo Biaggi ficaram em oitavo lugar com 158 (+14).

Mas Daphne Van Houten venceu a corrida feminina na categoria geral feminina. A holandesa, com pontuação de 168 (85, 83, +24), superou a inglesa Amy Bullock, que ficou em segundo lugar, com pontuação de 178 (+34). Luisa Ciulla está em quarto lugar com 202 (102100, +58). Mas na categoria Nett feminina, a italiana terminou em quinto lugar com 165 (84 81, +21), enquanto a vencedora foi Amy Pollock com 155 (75 80, +11).