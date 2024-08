O irmão mais velho de Enzo, Paolo Turchi, confirma sua entrada na casa

O coreógrafo e marido de Carmen Russo confirmou à Nuovo TV sua nova aventura televisiva na próxima edição do Big Brother.

Os motores estão aquecidos para a nova versão do Irmão mais velho Que retornará ao ar em setembro com dois horários semanais no horário nobre Canal 5.

Big Brother: Enzo Paolo Turchi é o candidato oficial número um

Será de novo Afonso Signorini “Move in” Os novos inquilinos da casa (que promete ser nova, em local diferente do Cinecittà) estão prontos para participar do reality show histórico da marca Conjunto de mídia. Falta menos de um mês para o início do show, mas os concorrentes ainda não são conhecidos, apesar dos rumores de que o elenco já circula há semanas. Nesse sentido, falou-se da coreógrafa e do marido Carmem Russo, Enzo Paolo Turchi EU Nova televisão Ele confirmou sua participação.

Na revista semanal que ele publica Ricardo Signoretti, A ex-dançarina anunciou que participando do Irmão mais velho Representa uma oportunidade muito importante para ele, mas ao mesmo tempo um desafio pessoal. Na verdade, a separação da família será a prova mais difícil para ele. esposa, Carmem RussoEle lhe deu instruções muito claras antes de entrar na casa, incluindo um aviso para não distrair os outros competidores enquanto ele estivesse no reality show.

Durante a entrevista, Enzo Paulo Ele disse o quanto Carmem Mude-o e avise-o para não cair na tentação. mas, Turcos Ele queria tranquilizá-la, declarando que seu coração pertencia apenas a ela e que não haveria nada com que se preocupar. Ele também compartilhou que sua filha, Maryapoiará em casa e ficará animado em vê-lo na telinha.

Turcos Ele também expressou seu medo pessoal relacionado à experiência em uma casa Irmão mais velho: A sensação de viver em uma bolha, como sugeri a ele Carmem. Mas, apesar disso, ele queria ressaltar que o relacionamento deles não era forte antes. Não há vestígios de crise entre eles. Pelo contrário, estão mais unidos do que nunca. Exatamente por esse motivo, Carmen queria estabelecer regras claras para si mesma Enzo PauloDentre essas coisas, a mais importante é não prestar muita atenção às outras mulheres na corrida. O dançarino admitiu, com um toque de sarcasmo, que também poderia notar alguma beleza, mas imediatamente garantiu à esposa que nunca iria mais longe. para Enzo PauloCarmen é a única mulher em sua vida e permanecerá assim para sempre. Além disso, destacou a importância para ele de apoiar a filhinha Maria, que acompanhará com entusiasmo cada movimento seu desde a televisão. Seu apoio será um grande incentivo para enfrentarmos esta nova aventura com determinação.

Agora, a espera é ainda mais intensa: o público está curioso para saber como fazer Enzo Paolo Turchi Ele administrará essa experiência e descobrirá outros competidores que se juntarão a ele no elenco da nova temporada de Irmão mais velho.

