As escolhas estão abertas para 500 talentos italianos para a próxima temporada

O Club Med está à procura de cerca de 500 fornecedores italianos em vista da próxima temporada primavera-verão para seus resorts na Itália, França, Portugal e Grécia.. No local de trabalho www.clubmedjobs.it Você pode encontrar todas as vagas disponíveis, para as quais você pode se candidatar. Além de, Novos dias úteis e entrevistas virtuais serão organizados em breve. Também este ano, a empresa organizará jornadas virtuais de recrutamento, tanto diretamente quanto por meio de seus parceiros: Job Farm e Lavoroturismo. O primeiro evento acontecerá no dia 25 de fevereiro (mais detalhes na página do Facebook da Empregos no Club Med Itália), enquanto as próximas datas serão anunciadas posteriormente.

Em termos de inovações europeias, um dos novos grandes projetos no centro da área de esqui de Vialatia será: Club Med San Sicário. A inauguração está prevista para o inverno de 2024. O resort estará disponível tanto no verão quanto no inverno, com uma ampla variedade de esportes, entretenimento e experiências gastronômicas. Mas Club Med também voltará à Espanha Na primavera de 2022, com seu novo resort 4 Trident Magna Marbellaoferecendo oportunidades interessantes para muitos talentos internacionais.