Samantha Toney, sem filtros na despedida do Dancing with the Stars: ‘Pedi à Millie para…’ | A porta bateu na sua cara

Os holofotes da mídia estão voltados para Samantha Toney, ex-dançarina do Dancing with the Stars, que retorna para falar sobre sua trajetória no programa e também sobre Millie Carlucci.

Ao longo dos anos de emissora, foram muitos os bailarinos que resolveram se testar com uma faixa criada no “Dancing with the Stars”, e conquistar o público com concorrentes que se juntaram a você durante o ano, como é o caso de Samantha Toney.

Mas depois de alguns anos, a dançarina tomou a decisão de deixar definitivamente o show apresentado por Millie Carlucci, lidando assim com novos projetos de trabalho sempre na frente das câmeras e na Rai.

Em breve, de fato, descobriremos Samantha Toney cuida da hospedagem de I Fatti VostriMas mesmo neste caso a sua viagem foi curta. Em particular, parece que a apresentadora preferiu reorganizar os seus compromissos profissionais e deixar a Itália para se juntar ao marido. Mário Russo Que trabalha como cirurgião nos Emirados Árabes Unidos há algum tempo, para construirmos uma nova vida juntos.

Aliás, a transferência surgiu após o cancelamento de Summer Light, onde a própria mulher também teve a oportunidade de esclarecer ao publicar uma publicação nas redes sociais. Certamente não termina aqui, já que Togni decidiu então quebrar também o silêncio sobre seu relacionamento com Millie Carlucci.

A verdade de Samantha Toney sobre dizer adeus ao Dancing with the Stars

Por isso, Samantha Toni teve em diversas ocasiões a oportunidade de explicar como sua despedida do programa noturno de sábado Casa na Rai 1 ocorreu no momento em que ela entendeu que era necessária uma mudança radical em sua carreira, por isso decidiu então também assumir o papel de apresentador.

No início, porém, Samantha Toney também tentaria ficar ao lado de Millie Carlucci Sempre no mundo do Dancing with the Stars. Tudo virá em detalhes, disse a própria Toni durante uma longa entrevista que concedeu à redação do Today em 2020.

“Eu sugeri a Millie que…”

Antes de sair do programa permanentemente, Samanta Togni esperava um papel diferente em Dancing with the StarsInfelizmente, o projeto não teve sucesso.

Portanto, durante a entrevista com Augie, Samantha Togni, falando sobre Mini Carlucci, revelou o seguinte: “Sim, é verdade que sugeri à Millie que ela encontrasse um papel diferente dentro do programa, mas ela respondeu que só me via nesse papel“.