Biografia de Kate Middleton, desde a morte da Rainha até a briga entre William e o Rei Charles, todas as revelações

Ela é amada por todos por sua elegância e compaixão. Kate Middleton é a realeza mais admirada. Calmo, atencioso, nunca excessivo, mas forte, teimoso, capaz de quebrar barreiras altíssimas e extinguir tensões entre o príncipe William e o rei Charles. Seu estado de saúde depois que foi anunciado que ela tinha o tumor é alarmante: a doença a tornou fraca e, portanto, mais humana. Ninguém duvida que ela será a próxima Rainha da Inglaterra. Ao mesmo tempo, nos perguntamos como ele vê os tratamentos que enfrenta Roberto Jobson Ele escreveu uma autobiografia sobre si mesmo (em 1º de agosto: “Catarina, Princesa de Gales“, onde ele diz”A história completa de como Catarina, Princesa de Gales, se tornou a mulher amplamente admirada que é hoje, oferecendo uma visão detalhada do “conto de fadas moderno” que conquistou a nação.».

Kate Middleton com novas declarações de saúde (mas fotos de 3 anos): “A natureza tem grande poder”.

#Kate Middleton #Família real #troopingthecolor ♬ Valsa nostálgica estilo Ghibli – MaSssuguMusic @ilmessaggero.it Arriscou representar o declínio da família real, mas em vez disso Trooping the color 2024 é visto como um triunfo: em Londres, o tradicional evento que comemora o aniversário do rei marca o grande retorno público de Kate Middleton, linda em um vestido branco Jenny Packham. Milhares de pessoas reuniram-se para aplaudir a família real na varanda do Palácio de Buckingham, onde o rei atribuiu um lugar de honra à sua amada Kate, lugar tradicionalmente ocupado pelo herdeiro do trono, William. À esquerda de Charles estão a rainha Camilla, Edward e Sophie, princesa de Edimburgo, com sua filha Louise (que reciclou o vestido de coroação do rei) e os príncipes George, Charlotte e Louis, que como no ano passado se tornaram protagonistas bocejando, dançando e brincando. Cortinas. Kate perdeu peso e está fazendo quimioterapia, que ainda terá de fazer por mais alguns meses, mas está sorrindo para os filhos e reunindo o público para aplaudi-la. Um sinal muito claro para quem pensava que ela nunca voltaria ao papel público que desempenhava antes da doença. Escrito por Costanza Ignazi #Kate

Kate Middleton, a biografia está pronta

São vários os temas espinhosos que o livro aborda: a morte da Rainha, a relação conflituosa com Harry e Meghan e as disputas com Lady Diana. De acordo com a descrição biográfica: “Com seu altruísmo, disposição para rir de si mesmos e forte ética de trabalho, junto com o calor e a acessibilidade de seu marido William, esta dinâmica dupla real se tornou o membro mais popular da família real. família. Mas ele não foi poupado de comentários e escândalos, principalmente com a recente revelação do relacionamento dos “Fab Four” com o príncipe Harry e Meghan Markle, além de seus próprios problemas de saúde.

Kate em Wimbledon O significado (secreto) do look: a cor do vestido e a dedicatória por trás do broche

A briga entre William e a Rainha

Num trecho da biografia, publicada em série no The Mail, o especialista real Jobson explicou como o príncipe William teve uma discussão acalorada com sua avó depois que seu pai, o rei Carlos III, levantou preocupações sobre uma questão delicada de proteção. «Uma última fonte de discórdia foi a recusa obstinada de Guilherme em seguir o conselho de seu pai sobre a proteção da sucessão. No início deste ano, o rei levantou preocupações com seu filho sobre a sabedoria de William em usar seu helicóptero para transportar toda a família pelo país. Piloto experiente, William irritou a falecida rainha quando desafiou seu pedido de não voar com sua família 185 milhas do Palácio de Kensington até Anmer Hall, sua casa em Norfolk. A Rainha, que foi assombrada pelo desastre de 1967 que ceifou a vida do capitão do voo da Rainha (embora nenhum membro da família real estivesse a bordo), “não recuou”, disse um assessor.»

A morte da rainha

Segundo o jornal “Mirror”, os últimos dias de Elizabeth (que confirmou sua morte por câncer) foram difíceis, mas seu relacionamento com William a ajudou a encontrar uma certa serenidade. O biógrafo real Robert Jobson escreveu que um de seus ex-funcionários disse: “Ele me disse que não conhecia mais ninguém [il suo staff e i suoi servitori]“. Pode-se dizer que as visitas regulares e os telefonemas de seu sobrinho, o príncipe William, são o seu destaque. «Visitas e telefonemas frequentes de William» Foi um momento de alegria, escreveu o jornalista em sua autobiografia. Jobson escreveu que foi Kate quem convenceu o marido a aproximar a família de Windsor e restaurar a calma e o equilíbrio na corte. A Princesa de Gales tentará «Ela sempre leva em consideração os pontos de vista dos outros… e conquistou um papel para si mesma como pacificadora em assuntos familiares.». Dizia-se que ele sentia dores constantes durante sua última aparição pública na varanda do Palácio de Buckingham em junho de 2022. Sua saúde piorou significativamente nos últimos três meses e ele até começou a ter dificuldade para levantar um bule de chá, de acordo com MailOnline. Uma fonte anônima próxima à falecida rainha disse: «Sua Majestade mal conseguia enxergar e não tinha forças. Ele ficou muito nervoso porque odiava fazer bagunça derramando o conteúdo na bandeja»

O príncipe William não revelou quanto pagou em impostos, quebrando uma tradição de 30 anos do rei Charles

Medo de se tornar rainha

Ela se tornou uma princesa, mas não sem medos. No clipe, agora publicado no Mail Online, Robson escreveu: «Quando o príncipe William pediu a Catherine Middleton em casamento em 2010, nos confins do Quénia, ele deu-lhe a safira e o anel de noivado de diamante da sua mãe. Incrivelmente, cabe perfeitamente, sem nenhuma modificação». O anel claramente combinava perfeitamente com a princesa e ela ficou emocionada com ele, dizendo às multidões que conheceu durante a turnê que era “muito especial”. No entanto, Jobson diz que Kate tinha medo de assumir um papel tão proeminente e das inevitáveis ​​comparações com sua falecida sogra, a princesa Diana. ele escreveu: «As semelhanças e diferenças entre as duas mulheres foram interminavelmente analisadas e até discutidas dentro da família real. Kate achou toda essa conversa exaustiva. Na verdade, ela chegou ao ponto em que pensou que poderia seguir Camilla (que escolhera tornar-se Duquesa da Cornualha), recusando, quando chegasse a hora, ser conhecida como Sua Alteza Real, a Princesa de Gales.».