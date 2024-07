Celine Dion, os segredos de seu vestido deslumbrante na cerimônia de abertura das Olimpíadas de Paris

Celine Dion Ela apareceu no topo da Torre Eiffel no final da cerimônia de abertura das Olimpíadas de Paris e o mundo inteiro enlouqueceu. A estrela de Quebec, que não era vista no palco há quatro anos, foi um dos destaques do histórico megashow que foi transmitido para todo o mundo.

(Captura de tela do COI via Getty Images) Boletim/Getty Images

Olimpíadas de Paris 2024, todos os trajes vistos na cerimônia de abertura (incluindo trajes reais muito molhados) O evento, que conta com a LVMH entre os seus parceiros, teve uma forte conotação fashion, desde Lady Gaga e Celine Dion em Dior, passando pelos looks desenhados pela Louis Vuitton, até ao desfile de estilistas franceses emergentes.

E se a voz maravilhosa de Celine era pura, o que também chamou a atenção do público foi seu vestido imaculado que brilhava na noite chuvosa.

O vestido de Celine Dion foi criado nos ateliês da Dior Haute Couture. Sofia coreana Dando os últimos retoques no vestido de Celine Dion no Dior Couture Ateliers. Sofia coreana

Celine Dion escolheu este vestido dior, Como ele explica em sua conta do Instagram Matilde Favier, chefe do departamento de celebridades da grife Avenue Montaigne. Este projeto, como todos os associados ao evento, permaneceu em segredo até ao fim graças ao total sigilo, e foi precisamente em total sigilo que os laboratórios trabalharam nesta peça de vestuário especialmente desenhada.

O bordado com contas prateadas é feito à mão. Sofia coreana

Mais de 500 metros de margem

O vestido, que foi desenhado para se ajustar perfeitamente às proporções do corpo da cantora e a todos os seus movimentos, foi confeccionado em georgette de seda branca. Foi então bordado com uma gradação de lantejoulas e depois decorado Quinhentos metros de membros cravejados de milhares de pérolas De prata, parecia ganhar vida, vibrando e brilhando ao ritmo de sua performance mágica.