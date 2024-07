“É um prazer estar aqui, também posso ver minha casa.”

Cortona, 28 de julho de 2024 – Ele queria jogar em casa. O retorno de Iovanotti ao show chega em sua cidade natal, Cortona (Arezzo). É o primeiro show ao vivo desde o acidente de bicicleta Santo Domingo Julho do ano passado.

E assim Lorenzo foi recebido com uma chuva de aplausos no Festival de Verão de Cautha, no domingo, 28 de julho. hospedado Faça uma parada na Sbam!, gravadora de DJ encomendada pelo próprio artista de Cortona para sua festa em Jova Beach.

Lorenzo no palco durante o Cautha Summer Festival

“Como vocês estão, pessoal? Em breve voltarei à minha bicicleta, vou contar para vocês”, disse Yuva durante o show diante de cerca de três mil fãs. “Estou desenvolvendo uma nova fisioterapia: se chama corpo. dançando”, continuou brincando no palco, animado como se nada tivesse acontecido.

Show

Alguns rumores sobre a existência de… Yovanoti Vazou nos últimos dias, mas os organizadores não o anunciaram oficialmente. Em vez disso, Lorenzo Cherubini não decepcionou as expectativas.

Um show ao vivo curto, mas intenso. Lorenzo subiu ao palco ao som de “L’ombelico del mondo”. Outras faixas que o cantor e compositor de Cortona também apresentou aos seus fãs incluem “L’estate Massimo”, “Estate” e “I love you baby”. Ao lado dele está o histórico violonista Saturnino.

Uma cidade transformada em praia “praia” com área de 400 metros quadrados Foi o que 70 jovens de Cautha criaram na praça do Chateau Chinon para recriar o ambiente litorâneo para a Juva Beach Party. Também não faltaram brinquedos aquáticos e botes infláveis.

“Por favor, traga seu maiô”, alertaram os organizadores na véspera da festa. “Muito bem, pessoal, vocês organizaram uma boa noite. “Então daqui posso ver minha casa. Não deixei a luz acesa?” Mais uma vez em Cortona, por ocasião da CortonaComics, brincou o artista que já havia feito dueto com Tananay em maio do ano passado.