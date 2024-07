Carlo Conte foi substituído imediatamente, você nunca mais o verá assim | Depois da grande alegria da notícia

Carlo Conte voltou a ser o protagonista da fofoca italiana. O apresentador foi substituído, notícia que imediatamente deixou os fãs sem palavras.

O verão de 2024 para Carlo Conte é realmente muito intenso e cheio de eventos para organizar melhor a próxima temporada de TV e além. Lembramos que a máquina regulatória do Sanremo 2025 já começou para ele.

O anfitrião e diretor artístico da próxima edição do evento de canto está a trabalhar ativamente com a sua equipa para organizar tudo da melhor forma possível, assumindo a batuta de Amadeus, que cumpre esta missão há cinco anos.

Um futuro empresarial muito promissor aguarda o apresentador, que entretanto voltará ao ar com outros programas, como o Tale & Quale Show, para o qual também está preparado o elenco oficial.

Porém, Carlo Conte volta a ser o herói do cenário midiático por causa de uma notícia que o preocupa profundamente.

Carlo Conte foi realmente substituído, tudo aconteceu de repente

Depois do sucesso nos negócios, a vida de Carlo Conte encontrou um verdadeiro equilíbrio ao lado de sua esposa, Francesca Vaccaro, mãe de seu filho Matteo. As mulheres sempre estiveram ao seu lado, apoiando-o na sua carreira e partilhando os momentos mais importantes da vida. Antes de Carlo Conte e Francesca se cruzarem pela segunda vez, ela esteve ao lado da radialista Roberta Moris, que conheceu durante a transmissão do programa I Raccomandati.

Carlo Conti e Roberta Morris Eles então seguiram caminhos diferentes na vida e hoje ambos se concentram nos filhos e nos parceiros. Na verdade, Roberta Morris teve um forte romance durante cerca de um ano com o famoso chef Enrico Bartolini, com quem teve seu filho Gianmaria, nascido algumas semanas antes.

“Ele restaurou minha fé no amor.”

Roberta Morris encerrou de uma vez por todas todos os capítulos relacionados à sua vida anterior com Carlo Conte, está feliz ao lado do companheiro e pronta para se casar no dia 31 de agosto de 2024.

A própria Roberta Morris fez este feliz anúncio, logo após o nascimento da pequena Gianmaria, durante uma longa entrevista que concedeu à revista semanal Genti: “Vou me casar com Enrico, o homem que restaurou minha fé no amor“. Ele também falou sobre o grande sentimento que os une Enrico Bartolinirecém-saído do rompimento com a ex-mulher, agora está feliz ao seu lado Roberta Morris: “Eu não esperava que me apaixonasse novamente“.