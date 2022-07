Morreu de ferimentos sofridos em uma queda das escadas Corriere.it

A partir de Paulo Fushi

A primeira esposa do ex-presidente dos EUA foi encontrada morta em 14 de julho em seu apartamento em Manhattan

A partir dedissecação de cadáver Ele aparece solução amarela subordinar Ivana Trump morreE a A primeira esposa do ex-presidente dos Estados Unidos. Lesões sofridas por cair da escada poderia ter causado a morte. o rede ABC Citando as fontes do pessoal médico que realizou os exames ordenados pelo Ministério Público.

Ivana Maria Zelnikovaa ex-modelo nascida na época 73- Tchecoslováquia

anos atrás, que morreu em 14 de julho. Seu corpo foi encontrado caído na escada do apartamento em que morava Manhattan Na 64th Street, em frente à rua Parque Central. A mulher já havia jantado em um restaurante italiano onde estava cliente regular. Inicialmente, a causa da morte foi atribuída a A. parada cardíaca Ou por doença, mesmo que o pessoal do lugar onde ela comeu naquela noite anunciasse que ela parecia mais saudável do que nunca. Zach Erdemque é amiga da mulher, revelou Correio de Nova York Que Ivana foi recentemente acusada de problemas de locomoção: ela me disse que estava com dores nas pernas e não conseguia nem sair. Quando sua amiga a aconselhou a procurar um médico, ela respondeu: Não, eu odeio ir a médicos. Fico doente com mais frequência quando vou lá. O alarme foi disparado em 14 de julho por uma ex-funcionária doméstica modelo, e paramédicos, bombeiros e policiais intervieram imediatamente. Muitos nas redes sociais questionaram a causa da morte, alimentando uma pequeno amarelo O que parece ter sido resolvido, embora não esteja claro se a queda foi acidental ou devido a doença. No entanto, os investigadores descartaram que ela foi morta por alguém. READ Letizia di Spagna, o vestido Mango que custa menos de 50 euros

Quão Livros de Giuseppe Sarsina, correspondente do Corriere em Washington, a família de Ivana representava um mundo alternativo ao da grande metrópole. A ex-modelo cresceu na floresta, ao ar livre, com o pai Milos que a levou para caçar e pescar. Em 1971, casou-se com seu primeiro de quatro maridos: o austríaco Alfred Winkelmayr, Treinador de esqui. Em março de 1972, ele recebeu um passaporte austríaco. No ano seguinte, você deixou sua esposa e imigrou para o Canadá. Pouco tempo depois, ela estava em Nova York, em um dos clubes mais famosos. Ela conhece um cara loiro alto e ambicioso. Meu nome é Donald. Isso foi em 1976, e eles comemoraram no ano seguinte casamento barulhento. Ivana estava completamente integrada à sociedade nova-iorquina dos anos 80: negócios, até a vida noturna descolada e sem escrúpulos, amizades com os fortes.

A ex-modelo teve três filhos de um empresário com quem se relacionava Até 1990. Foi o próprio ex-presidente quem noticiou a morte com um post sobre sua “verdade social”: anunciou com muita tristeza a todos que o amavam, e eram muitos, que Ivana Trump faleceu em sua casa em Manhattan. Ela era uma mulher maravilhosa, bonita e brincalhona que viveu uma vida muito inspiradora. Seu orgulho e felicidade são seus três filhos. Donald Jr, Ivanka e Eric. Ela estava tão orgulhosa deles e nós estávamos tão orgulhosos dela. Descanse em paz, Ivana.