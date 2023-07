Vidas na fumaça – coletivo

Episódio nº 36 – Eles são a maioria no país envelhecido. No entanto, eles foram deixados cada vez mais sozinhos. O drama de Milão conta tudo

viver na fumaça

Eles são a maioria no país envelhecido. No entanto, eles foram deixados cada vez mais sozinhos. É narrado pelo drama de Milano, que foi acordado em uma manhã alguns dias antes no meio da noite pelas sirenes de caminhões de bombeiros e ambulâncias. Um prédio para idosos no bairro sul da cidade pegou fogo. Houve 6 vítimas e 80 feridos. Para aqueles que vivem os últimos anos de vida em asilos, um atalho para a morte na Lombardia idosa dizimada pela Covid nos últimos anos, as condições de cuidado e segurança são cada vez mais precárias. E assim acontece que no meio de uma das cidades mais ricas, brilhantes e trabalhadoras da Europa Central, as pessoas mais frágeis que deveriam ter proteção contra esse luxo aprovado em mil orçamentos, encontram-se sozinhas, reféns do chamas. Como nos registros de muito tempo atrás. Recomeçamos, no rescaldo desta tragédia evitável, a partir de todos os pensamentos de ajuda, de preocupação, de envelhecimento ativo e de valorização de um segmento cada vez mais alargado da população. E cada vez mais sozinha.

Salários suficientes de menos de nove euros

Maurizio Landini conserta o fosso da dignidade social e do trabalho. Salário mínimo? Vamos falar sobre isso, mas a meta continua maior e mais ambiciosa e busca eliminar as causas da pobreza. Lute implacavelmente contra contratos piratas e instabilidade. O gerente da piscina Pebble, Stefano Milani.

Era uma vez a geração dos “mil euros”. O sonho de Erasmo, a aprendizagem temporária, entretanto começa a suar e aí vem o contrato. Endless Company Gymkhanas co.co.co. E quase não era o objetivo pretendido. Mas em poucos anos conseguiu piorar, indo direto para a geração dos ‘poucos centavos’. Os que não chegam para passar a segunda semana, no máximo para conseguir uma passagem de baixo custo e sumir na fronteira. Há poucos dias, a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico determinou que os salários dos italianos caíram 7,5% em um ano. A camisa preta na Europa. Então você espera um procedimento de desfibrilação chocante para um cidadão moribundo, mas nada. Como quando você pede o salário mínimo no Wish, mas recebe um pacote que contém um cartão pré-pago de um café por dia. Que raiva ele tem dessa insuportável leveza de estar em um governo que só faz mal.

Os males extremos da extrema direita

Os acontecimentos que afetaram o segundo cargo do estado, o presidente do Senado Ignazio La Russa, e a ministra do Turismo Daniela Santanche, duas figuras emblemáticas dessa falange política, nos dão um retrato inequívoco da atual classe dirigente. Não vamos entrar no mérito do ocorrido, pois deixamos o judiciário seguir seu curso, mas vamos entrar no método feedback. Arrogante, violento, vítima. Embora a corrupção e o estupro tenham sido investigados, os casos tiveram que ser tratados com cautela, embora o Segundo Gabinete de Estado e o Ministro da República estivessem envolvidos, a abordagem foi tudo menos institucional. Aqueles que pediram respostas receberam nada além de indignação arrogante. Santanche se esquiva de acusações veiculadas por reportagem La Russa é culpada de vitimização secundária contra a menina que acusou de violência o filho do presidente do Senado. Continue. Silêncio e óleo de rícino. E o que diz Giorgia Meloni?

morte por calor

Infotainment, informação que transforma tudo em entretenimento leve, entre quadrinhos e thrillers, o termômetro descontrolado do final de julho chama de novo Caronte para nos fazer sorrir. Na verdade, não há muito motivo para rir sobre as mudanças climáticas causadas pelo aquecimento da atmosfera. As vítimas são contadas no silêncio cúmplice da política global e da mídia. 61.672 mortes atribuídas às altas temperaturas entre 30 de maio e 4 de setembro de 2022 na Europa: esta é a estimativa de um estudo referente a 35 países europeus e publicado na revista Nature Medicine. Foi conduzido pelo Instituto de Saúde Global de Barcelona em colaboração com o Instituto Nacional de Saúde da França. A Itália foi o primeiro país em termos de número de mortes relacionadas ao calor no período (18.010). Segue-se a Espanha (11.324) e a Alemanha (8.173). A região do Mediterrâneo tem as taxas mais altas de mortes relacionadas ao calor, novamente a Itália em primeiro lugar (295 mortes por milhão), seguida pela Grécia (280), Espanha (237) e Portugal (211). Mortes por calor, mortas por quem decide não tomar a decisão.

Liberdade, Igualdade e Fraternidade

Há 234 anos, a tomada da Bastilha em Paris marcou o fim de uma era e o início de um período único na história. A Revolução Francesa mudou o destino da Europa para sempre. Hoje, 234 anos depois, nos perguntamos o que acontecerá com esta parte do mundo. Com trabalho que não se encontra ou salários precários e baixos, luxo que se desmorona a cada dia, ideais que se evaporam, filhos por nascer e pessoas cada vez mais distantes. Porém, hoje parece que chegou a hora da coragem, da determinação e de mais uma pessoa forte Todos os filhos do Patrie…e em vez disso você apenas ouve um barulho alto do nada.

