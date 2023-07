Dezenas de hectares e super vinho

FLORENÇA, 14 de julho de 2023 – Herdade de 75 hectares, oito dos quais em vinha, com produção de vinhos de grande renome. Isto é o Charterhouse BellReguardopropriedade de Gianna Nannini Maxi, herdada de sua mãe, a pouca distância de Siena, em um lugar de sonho, imerso em uma típica paisagem montanhosa de Siena.

Uma herança, a herança de Certosa, é disputada com os irmãos. Em seguida, reassentamento fora da paz do tribunal. É desde o início dos anos 2000 Gianna Nanini Ela começou a realizar importantes projetos na propriedade, que foi fundada no século XIII dC.

Durante sua juventude, o artista morou aqui por muito tempo Com a família. E o amor pelo vinho permaneceu. Desde pequenina que trabalha na vindima e, depois de alcançar a fama no mundo da música, decidiu retomar o seu amor pelas vinhas.

Em 2006 ligou Renzo Cotarella, ex-diretor do grupo Antinori marqueses, revelou a ele o sonho de fazer um vinho melhor que o Tignanello. O resto é história, Certosa di Belriguardo começa a produzir vinhos de grande importância como o Baccano. Em 2018, através de uma colaboração com Oscar Farinetti, “Certosa passa a fazer parte da distribuição de 100 vinhos italianos Vini Fine e inicia assim um novo ciclo”, lê-se no site da herdade, que dispõe também de uma loja online para compra de produtos.