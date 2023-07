Benedetta Rossi, você já viu sua casa? Verdadeiramente um luxo para poucos

A apresentadora Benedetta Rossi esconde um segredo em sua linda casa de campo: é assim que vive a amada chef italiana.

Russo abençoado! Ela se estabeleceu no imaginário popular graças ao compromisso incansável e ao trabalho em equipe ao lado do marido. Marcos gentios.

De fato, a apresentadora criou com ele o bem-sucedido formato em tempo real “Fatto in casa per voi”, acompanhando milhões de italianos na cozinha de sua casa e propondo-lhes Bom apetite Adequado para todos os bolsos e para qualquer ocasião.

Se Benedetta Rossi se ocupa da construção dos episódios e dá a cara e as mãos à objectiva, Marco Gentili trata da filmagem e da montagem, e a união romântica e profissional entre os dois tem dado um cunho vencedor a todo o projecto.

mostra o casal Ela também é muito popular nas redes sociaisBenedetta frequentemente interage com seus seguidores, oferecendo conselhos úteis sobre botânica e estilo de vida e distribuindo seus próprios feijões. cotidiano rural. Sim, porque a apresentadora do The Marches adora estar em contato com a natureza e optou por morar com o marido não muito longe da fazenda da família. Vamos conhecer mais sobre Segure de tirar o fôlego Onde vivem Benedetta e Marco…

Benedetta Rossi e o mistério de sua casa de campo

A apresentadora divide a vida com Marco Gentile e novo animal de estimação – adotado recentemente após o desaparecimento histórico de Nuvola – por altidonana província de Fermo.

espaçoso Um palácio rodeado de vegetação No exterior existe um grande jardim bem cuidado, rodeado de árvores de fruto, floreiras e campos soalheiros. A entrada é sombreada por longos pórticos brancos, e o prédio de dois andares é pintado de um branco calmo e fresco. Agora é hora de revelar O segredo de Benedetta Rossi: Durante os episódios feitos em casa para você, os espectadores aprenderam a identificar as coisas legais cozinha campestre Onde o apresentador mexe em batedeiras, panelas e tigelas. No entanto, o apresentador usará um serviço no dia a dia, mantendo uma pose aparelho de TV. As fotos abaixo, de facto, imortalizam uma cozinha de design decididamente mais moderno e funcional, com móveis brancos brilhantes e uma península de madeira muito clara que serve de bancada. Vigas expostas e pisos de terracota coordenam um toque contemporâneo com elementos clássicos encontrados em toda a casa.

Benedetta Rossi, estilo de vida voltado para a felicidade

A cozinheira Real Time transmitiu – e continua a repetir – um valor fundamental para os seus telespectadores, que se relaciona com a importância de um Uma vida tranquila e plenaCravejado de pequenas iniciativas e atenção diária.

longe do estrelato, Benedetta Rossi transformou sua paixão em uma carreira gratificante e lucrativaNo seu dia-a-dia desfruta do luxo da realidade em contacto com os seus sentimentos mais queridos e com a natureza. Evidência de que a verdadeira riqueza surge principalmente da simplicidade e da escuta dos próprios desejos.