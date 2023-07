Aí vem a WARNER BROS 100 Celebration Tour

A turnê de verão começa para comemorar o centenário dos estúdios na Itália. Entretenimento, jogos e diversão em seis etapas de verão nos balneários italianos mais famosos

RICCIONE (RN) – Campanha internacional “Celebrate Every Story” da Warner Bros. Discovery Group (NASDAQ: WBD) para comemorar seu 100º aniversário Warner Bros Studiosdesembarca na Itália com uma turnê de verão que fará paradas nos balneários mais populares no verão de 2023.

o Passeio de comemoração do WB100 – que faz parte do programa de comemoração lançado em 4 de abril na data oficial do centenário – será o foco das atenções Atividades divertidas e envolventes Destina-se a fãs de cinema e séries de TV, famílias com crianças e fãs dos personagens mais famosos da história do cinema e do entretenimento.

As atividades vão girar em torno do universo Warner Bros. Descoberta com preparativos de zona: Além do palco central móvel dia e noite, os mais pequenos vão poder divertir-se em zonas lúdicas montadas com pinturas faciais e mini-quizzes com a temática dos típicos jogos de praia Looney TunesE Tom Jerry E Scooby Doo. Haverá concursos com premiação das fantásticas obras-primas da Warner Brothers, provas de escalada e rapel em Parede de escalada do Batman, e muitas outras atividades abertas a adultos e crianças, como DJ set nocturno e a possibilidade de levar para casa as suas memórias fotográficas em sessões fotográficas com personagens e cenários icónicos.

A turnê também será uma oportunidade para ver filmes distribuídos pela Warner Bros. Imagens nos cinemas neste verão: O primeiro filme, que será lançado em 15 de junho, seráa luzCom Ezra Miller como Barry Allen/Flash no primeiro filme independente do super-herói da DC.Barbie“, o aguardado filme dirigido por Greta Gerwig com um elenco de estrelas liderado por Margot Robbie e Ryan Gosling, nos cinemas a partir de 20 de julho. A partir de 3 de agosto chegará “Tubarão 2 – AbismoUma aventura arrepiante estrelada por Jason Statham que segue o sucesso de bilheteria de 2018 com a chegada de 17 de agosto.besouro azulDirigido por Angel Manuel Soto e estrelado por Xolo Maridueña.

Para toda a gama de música, entretenimento e cinema, o encontro é feito em seis palcos entre as principais estâncias de férias italianas:

17 a 18 de junho, Viareggio

24 a 25 de junho, Legnano

1 a 2 de julho, Senigália

15 a 16 de julho, Rexion

22 a 23 de julho, Barlett

29 a 30 de julho, Salerno

o Passeio de comemoração do WB100 cooperar com Virgin Fibra, Unilever com Caffè Zero, Perfetti com Goleador, Conserve Italia com Valfrutta, Hasbro com Nerf, Sodalis com Vidal, OVS.

Coleção Warner Bros. Discovery

Warner Bros. A Discovery (Nasdaq: WBD) é uma empresa líder global de mídia e entretenimento que cria e distribui as marcas e ofertas de conteúdo mais diversificadas e abrangentes do mundo, em televisão, filmes e streaming. Na Itália, a Warner Bros. O Discovery Group estabelece-se como um dos principais produtores e distribuidores de filmes e representa a terceira emissora nacional por quota de televisão. A região do Sul da Europa, que inclui Itália, Espanha e Portugal, está sediada em Milão. A oferta na Itália é composta por um grupo de 17 canais multiplataforma: 12 canais free-to-air (Real Time, NOVE, DMAX, Giallo, MOTOR TREND, Food Network, Warner TV, HGTV – Home & Garden TV, K2, Frisbee, Boing, Cartoonito), 5 pay (Discovery Channel, Eurosport 1, Eurosport 2, Cartoon Network, Boomerang) mais OTT Discovery+. Entre os programas mais populares estão Fratelli di Crozza, Don’t Forget The Lyrics, Wedding at First Sight, além de competições esportivas de tênis, ciclismo e esportes de inverno. Warner Bros. possui. A Discovery também tem os direitos de transmissão dos Jogos Olímpicos até 2032 (incluindo o próximo evento Paris 2024). O grupo firmou gradualmente importantes parcerias de distribuição com grandes empresas de telecomunicações e tornou-se um player cada vez mais importante no mercado de mídia. A Warner Bros. está contratando. A Discovery emprega aproximadamente 230 pessoas na Itália e está empenhada em promover os recursos humanos e contribuir para o desenvolvimento da sociedade em que está inserida. Para mais informações, visite o website https://www.discovery-italia.it/