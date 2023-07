Hoje dirige sábado 15 de julho

A caça aos números vencedores continua com os sorteios da Superenalotto, Lotto e 10eLotto. Quanto à primeira competição Nem “6” nem “5 + 1” são multiplicados Hoje é sábado, 15 de julho. No próximo sorteio, o jackpot à disposição do “6” será de 27,6 milhões de euros.

soprenalotto

Isto é o Combinação vencedora da Superenalotto: 40-45-51-52-56-78. Número de jokers: 30 Superstars: 5.

Aqui estão as probabilidades para a competição Superenalotto/Superstar n.86 de hoje, sábado, 15 de julho:

Pontos 6: 0 Euro Total: 0,00 Pontos 5+: 0 Euro total: 0,00 Pontos 5: Total 4 euros: 48582,31 Pontos 4: 414 euros Total: 480.92.000 Pontos 3Total: 17.350 euros: 34,40.000 euros Pontos 2: 284.188 euros Total: 6,51 Super estrela 6 pontos: 0 Euro Total: 0,00 Pontos 5 + SB: 0 Euro Total: 0,00 5SS Pontos: 0 Euro total: 0,00 4SS Pontos: Total de 2 euros: 48.092.00 3SS Pts: 95 euros Total: 3440,00 2 pontos SS: Total 1.680 euros: 100,00 1 pontos SS: Total 13.192 euros: 10,00 0SS pontos: 37217 Total de Euros: 5,00 Second Chance € 50 Ganhos: 112 Total de Euros: 5.600,00 Second Chance 3 Euros Ganhos: 16933 Total de Euros: 50.799,00 WinBox 1 Ganhos: 2.369 Total de Euros: 59.225,00

Ganhos do WinBox 2: €225.629 Ganhos totais: 458.562,00 Ganhos totais da segunda chance: 17.045 Ganhos totais do WinBox: 227.998

bastante

Os jogadores que adivinharam as combinações vencedoras e as rodas para apostar são recebidos com sorte. Aqui estão os números sorteados hoje, sábado, 15 de julho:

Barry 19 31 33 71 80. cagliari 26 48 76 64 56. Florença 73 69 49 10 66. Génova 21 11 79 36 45. Milão 88 47 84 74 14. Nápoles 25 81 26 07 04. Palermo 07 69 78 17 37. Roma 31 11 69 17 59. Turim 88 04 03 34 71. Veneza 38 85 61 72 42. Nacional 60 50 10 51 54.

10 eLotto

Aqui estão os números vencedores sorteados hoje na 10eLotto: 04 07 11 19 21 26 31 33 38 47

48 49 69 73 76 78 79 84 85 88 número de ouro: 19 ouro duplo: 19 31