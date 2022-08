Homens e mulheres, Veronica Raimondi disse sim: uma proposta…

Depois da coabitação vem o casamento com um dos casais que nasceram durante a última edição de “Homens e Mulheres”? Estamos falando de Veronica Raimondi e Matteo Farnea, que se escolheram há apenas alguns meses e parecem prontos para dar um passo importante, já no ringue …

Um dos últimos casais nascidos no estudo homem e mulher A história de amor continua apaixonadamente todos os dias. Estamos falando do ex-tronista do programa, Verônica RaimondiE seu ex-noivo Matthew Farnea. Os dois imediatamente se encontraram em homem e mulher Apesar disso Verônica Ela tentou conhecer outros caras também, e acabou percebendo que ela estava sempre tentando voltar para ela. Mateus.

Um forte sentimento já a fez chegar à escolha. desde então Verônica E a Mateus Eles nunca se separaram e decidiram até levá-lo Pagina inicial Juntos: um parceria local Decidido em pouco tempo e um compromisso importante como o compromisso em casa só pode ser um prelúdio para casado iminente…

Homens e mulheres, Matteo e Veronica: o anel chegou

Como mostrado no Instagram, houve um momento muito romântico entre eles Matthew Farnea E a Verônica Raimondi. Talvez depois do jantar, o ex-pretendente quisesse trabalhar presente gratuito Especial para sua namorada: Sino! Mas cuidado, pois não estamos falando de diamantes, mas de um Sino que tem a primeira letra de Mateus, A letra “M” que os conecta inextricavelmente.

Ambos postaram no Instagram a foto em que o anel está na verdade em um dedo Verônica Raimondi, que ele escolheu usar no dedo mindinho, e não no dedo anelar, como costuma acontecer nos anéis de noivado. Ele escreveu: “Ela disse que sim”. Matthew Farnea Descrição da imagem. Ele disse sim. Mas já havia um destino Pedido de casamento Ou os dois devem estar brincando para ver um presente especial para Matthew Farnea?

Certamente, se o amor que os une continua com força, então casado Não parece tão longe!