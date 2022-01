“Com Michel Hunziker sempre há amor, não há traição entre nós” – Corriere.it

A partir de Michela Prueti

O empresário Tommaso Trussardi e a separação de Michel Hunziker: “O fim de um relacionamento nunca é bonito. Não estou feliz, nem o Michel, mas foi uma escolha para proteger a família e principalmente as nossas filhas». “Meu irmão desaparecido era meu pai”

Como vai, Tommaso Trussardi?



«O fim de um relacionamento nunca é bom. Não estou feliz, Michelle também não, mas foi uma escolha – por mais estranho que possa parecer – proteger a família e principalmente nossas duas filhas Sole e Celeste, que merecem ter pais juntos. Hoje, neste novo visual, convivemos bemO protagonista é sempre – e muitas vezes a contragosto – de acontecimentos relacionados à vida privada, desde a morte de seu pai Nicola até a morte de seu irmão Francesco (“Eu era adolescente e em ambos os casos fui o primeiro da família “), Tommaso Trussardi, nascido sob o signo de Áries antes dos 38 anos em Bergamo, há pouco mais de uma semana com Michel Hunziker sua separação. “Ela ainda é a mulher que eu amei muito na minha vida e ainda amo, mas de uma maneira diferente. Devo muito a ela: quando a conheci eu tinha vinte e oito anos e graças à sua proximidade cresci tanto em termos humanos e profissionais. Juntos focamos nos nossos valores”.

Com que valores ele surgiu?



“Com ética de trabalho e natureza. Apesar da natureza excepcional do nosso nome de família, os pais de Nicola sempre quiseram que fôssemos “de Bérgamo”. “Vá para a cama à hora que quiseres”, disse-me, “mas lembra-te que amanhã de manhã te levantas à hora habitual, ao amanhecer…”. Para meu pai, o fim de semana era para morar em casa e com a família, e não para sair da cidade: íamos para a cidade alta e voltamos cheios de malas, cintos velhos e coisas de brechós. Afinal, ele não parou de trabalhar: mesmo isso foi para ele uma “busca” de novas ideias e materiais ».

Quando seu pai morre em um acidente de carro à noite, ela tem apenas 15 anos.

“Meu maior arrependimento permanece: eu o conheci apenas como professor e nunca como homem. Mesmo como pai, ele não estava muito presente: ele era uma geração de empreendedores que não só precisava construir sua própria empresa, mas reconstruir a Itália. Com a notícia de sua morte, lembro-me de me sentir desprotegido e pensar: “O que vamos fazer agora?”

Como ele fez?





“Meu irmão Francesco, nove anos mais velho, era meu pai. Tínhamos uma harmonia incrível, e então ele me deixou também, assim como meu pai: tive que ir conhecê-lo no local do acidente, enquanto a ambulância estava tentando reanimá-lo”.

O que seu pai diria se conhecesse Michael Hunziker?





“Ele teria adorado. Ele tinha uma fraqueza por sol, com talento e energia ».

Quem estava perto de você neste momento de despedida?





“Os amigos se encontram em momentos de necessidade e imediatamente digo Odin, meu galgo. Mas na verdade tenho pessoas com quem posso contar: as mesmas pessoas de 20 anos atrás, muitas delas de Bérgamo, além de novas pessoas que amo e que conheci com paixão por motores. Sou embaixador do Motor Valley na Emilia-Romagna e fundei a Fast Cars Slow Food TT, uma empresa que organiza eventos para entusiastas de carros e boa comida.”

Você disse adeus à moda do carro?





“Não é isso, mas depois de deixar a presidência depois de atuar como CEO por 10 anos, Trussardi se tornou um dos meus negócios. Depois de ingressar no fundo de investimento, assumi um papel mais consultivo estratégico e fiz parte do conselho de administração. Hoje dedico-me à comida e aos motores: a verdade é que acho o mundo dos carros mais real. É formada por “metalúrgicos”, movidos por pura paixão, a moda é mais artificial. Os compromissos são marcados e talvez as pessoas não apareçam.”

Como você teve a ideia?





“Temos lugares bonitos, mas pouco conhecidos, todo centro histórico italiano tem mais de 500 anos: pensei em reunir pessoas que compartilham as alegrias dos motores e da comida de maneira abrangente. A ideia me veio às mãos: fazemos pelo menos três eventos por mês e estamos lotados durante todo o ano de 2022. Para quem se inscreveu, recomendo viver a experiência em casal: a família continua sempre me impressionando.”

Qual é o pai de suas filhas Sol e Celeste?





“Tento estar o mais presente possível, levá-los aos eventos, jogamos muito. Meus pais nunca me ensinaram a humanidade social que tive que descobrir quando aprendi sozinho: minha menina viaja, conhece, sabe estar no mundo.”

Na declaração conjunta que ela emitiu com Michelle Hunziker, ela escreveu: “Estamos comprometidos em continuar o caminho de crescimento de nossas meninas maravilhosas com amor e amizade”.





“E assim será. Adoro casas cheias, quando noivamos e casamos nunca imaginávamos que nos separaríamos. Há uma abertura total de um lado e do outro: as meninas ficam com a mãe, mas posso vê-las sempre que Eu quero. Dito isso, não sei se seríamos algum tipo de pai.” Pessoas separadas em férias juntos: podemos começar com o jantar primeiro.”

Ele queria um terceiro filho?





“Com Michelle, queríamos ser pais imediatamente: procuramos o terceiro filho, mas ele não chegou sem arrependimentos.”

Ela era uma figura paterna para Aurora também.





“Eu sempre tentei ser um amigo e um irmão mais velho, entrei na vida dela quando ela tinha 16 anos e acho que não foi a coisa mais fácil do mundo para ela. Ultimamente nossos relacionamentos ficaram um pouco abalados e eu estou sinto muito, espero que esteja tudo bem “Tenho um carinho muito grande por ela, e ainda uso a caixinha de beleza com as iniciais que ela me deu de aniversário. Mesmo assim tenho mantido uma linda amizade com o namorado dela Goffredo.”

Vivemos juntos o bloqueio em Bergamo. como você encontrou isso?





“Cheio de preocupações a nível empresarial, como é para todos os empresários. Não é verdade que a crise do casamento começou com a coabitação forçada: Michelle e eu costumávamos ficar juntos todos os dias e não éramos um casal nos fins de semana. E foi basicamente um período criativo: tive novas ideias.”

E ele entregou comida para as pessoas trancadas em casa por bloqueio.

“Sim, eu tenho corrido por um tempo. As conversas se espalhavam e os telefonemas vinham de todos os lugares: tive que parar porque quando entregava a comida as pessoas não me deixavam mais sair, queriam me servir café e tirar uma selfie: não era barato em termos de tempo. Muitas encomendas vieram de Bergamo: à noite em Milão, enchi o carro e fiz um “Glover” … ». READ Vírus Corona hoje. A Praça Duomo em Milão é proibida para marchas, nenhuma passagem verde

Você e seus irmãos foram pioneiros da marca pessoal e atestaram a marca.



“Francesco e Beatrice foram ambos modelos da Trussardi Jeans e depois da Gaia e também comecei: comecei aos 15 e parei aos 23. A intuição do meu pai era colocar as famílias no centro: a Itália é famosa por suas ‘dinastias’ que também lideram negócios, o mundo anglo-saxão sempre teve uma base ampla. Colaboradores: Nós e a família Missonis também contamos a história de uma família através da moda.”

Eros Ramazzotti.





“Ele é o pai de Aurora e por isso tem um papel muito importante. Eu sei que sempre houve uma parte dos fãs que esperavam sua reconciliação com Michel, como Albano e Romina. Hoje eu sei que Ela diz que quer ajudá-la a superar os negativos, mas talvez ele devesse ter estado lá em outros momentos. É melhor que todos fiquem no lugar: no passado ele não respeitava toda a família quando, durante uma entrevista com Pew e Amedeo, ao ser perguntado por que Michelle estava sempre sorrindo, ele respondeu: “Na cama comigo você não ria” ».

O que você lembra do dia do seu casamento?





“Quando cuidamos do sim dos degraus do Palazzo della Ragione em Bergamo: era tão impressionante, havia tantas pessoas torcendo por nosso nome, naquele momento percebi que tínhamos criado um relacionamento que as pessoas amavam.”

E o divórcio dele?





“Prefiro não ter lembranças. No entanto, fico feliz em guardar as cartas que os maridos que se separam e brigam me escrevem: dizem-me que somos um exemplo ».

Os fãs escrevem para eles também?



“Não estou interessado nesse tipo de relacionamento, estou em um relacionamento de longo prazo com escolha.”

O que mais te incomoda nesse período?





“Rumores de nossas infidelidades inesperadas. Não houve nenhuma”.

Você e a mídia. Em 2015, ele acabou no meio de uma polêmica ligada a uma discussão com um guarda de trânsito na Praça Scala.





“Lá percebi que não poderia mais usar as redes sociais como uma pessoa normal. Foi uma demissão, depois de ser tratada com bastante grosseria. Mas, enquanto isso, meu casamento me tornou uma figura pública.”

equilíbrio da vida?





“Tive que passar em vários exames. Ainda me considero uma pessoa excepcional.”

No que você está focando hoje?





“Sobre o meu trabalho como empresário. Temos muitas novidades relacionadas à alimentação em Trussardi. Eu não aponto para as estrelas, elas nunca foram meu alvo, mas elas seriam muito apreciadas. Quero vender os testes: algumas semanas atrás, solicitei um mandato para fechar uma entrada em Carnic Alps para membros da minha equipe que quisessem testar seus carros.”

Sua família é um símbolo do Made in Italy: você se sente mais bergamo ou milanês?





“Sou de Bérgamo porque acordo às 5h30 da manhã para trabalhar. Eu amo Milão porque graças a esta cidade nossa marca se tornou global.”