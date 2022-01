A construção está crescendo. Novas bebidas para setores em crise

Ouça a versão em áudio do artigo

Novos fundos para turismo, cultura, discotecas e clubes. Subsídios não reembolsáveis ​​para o setor de casamentos e catering. O fundo excedente foi descontado até março para agências, operadoras de turismo, hotéis, restaurantes, bares, cantinas, parques e museus. O decreto Restaurateur lançado pelo governo analisa setores que ainda lutam para se recuperar, graças à quarta onda da pandemia de COVID-19.

Com efeito, no contexto da recuperação geral do emprego, os setores ainda estão longe de recuperar os níveis pré-pandemia. Alguns para uma crise que começou antes da explosão do Covid, como os têxteis (que aumentaram o uso de redes de segurança social já em 2019). Outros são por razões económicas, como o baixo nível de consumo associado ao estado de saúde: turismo, restauração, lazer, entretenimento. Por outro lado, o mercado de trabalho parece ser impulsionado pela construção, serviços profissionais e comércio.

imagem de cura

Dados do Ministério do Trabalho e do Banco da Itália (“Mercado de Trabalho, Dados e Análise”, Nota 7 de 17 de janeiro de 2022), embora ainda provisórios, indicam que foram criados 597 mil novos empregos em 2021. É o balanço Entre os contratos que foram ativados e os que foram rescindidos no ano passado. A partir de junho de 2021, o número de contratos ativos voltou – diz ela – “aos níveis que prevaleciam antes do surto da epidemia”. Claro que prevalecem os contratos a termo com 363 mil novos postos de trabalho, mas os contratos permanentes também registam um saldo positivo de 277 mil. Há sinal negativo para a formação profissional: o saldo entre ativações e desligamentos é negativo para 43 mil vagas.

Quem aluga e quem não?

A mesma tendência foi retratada pelo INPS, que também fornece um quadro detalhado da evolução dos postos de trabalho em diversos setores da economia, pelo menos até setembro do ano passado. Se compararmos os dados de setembro de 2021 com o mesmo mês de 2019, notamos que a maior contribuição para o crescimento, em relação ao estado pré-pandemia, vem da construção civil, que gera 150 mil empregos. Os bônus de construção certamente contribuem para o total de contratos: o desafio para o mercado de trabalho será manter esses empregos também no longo prazo.

O setor de serviços profissionais (+107 mil vagas) e o setor de comércio (+91,5 mil vagas) também registraram resultado positivo.