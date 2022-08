Novidades para a Amazon, no início do teste com vídeos curtos de compras

Novidades no horizonte para a Amazon. A gigante do varejo, segundo a imprensa americana, dominará a introdução do modo de rolagem vertical usando Compre vídeos e fotos curtos sob o título Ao adicionar um link Direciona a compra de produtos disponíveis na plataforma de e-commerceE a.

A empresa se inspirará no TikTokUma das redes sociais mais utilizadas em todo o mundo, para aumentar o negócio de venda de produtos online. O recurso, descoberto por uma empresa israelense de IA chamada “Inspiration”, está sendo avaliado internamente por funcionários da Amazon.

Existem muitas empresas que, como a Amazon, se inspiram no TikTokA rede social com maior taxa de crescimento. No mês passado, a plataforma foi lançada, com a introdução de legendas automáticas, para que criadores de todo o mundo possam transcrever facilmente a fala de seus vídeos, criar legendas que tornem o conteúdo acessível a todos e lança novas ferramentas para legendas e legendas.

O objetivo do TikTok, como deixou claro pela própria empresa, é reduzir ainda mais as barreiras linguísticas e Forneça conteúdo de entretenimento global para mais usuários. As atualizações suportarão um conjunto inicial de idiomas, incluindo italiano, inglês, português, alemão, indonésio, coreano, mandarim, espanhol e turco.

