Kate Middleton é um ícone de estilo, mas ela tem um segredo: você notou isso nas filmagens?

Kate Middleton é um ícone da moda global. Mas por trás de sua elegância e roupas perfeitas, há um segredo

Kate Middleton é um ícone de estilo. A futura princesa de Gales, além de entrar instantaneamente no coração dos súditos ingleses, tornou-se ao longo dos anos uma criadora de tendências, premiada por sua elegância e, acima de tudo, por suas escolhas estilísticas muitas vezes fora da caixa.

Embora Kate esteja sempre impecável e decente em todos os looks, ela atraiu a simpatia de especialistas em estilo e no assunto para uma escolha bem concreta e descolada: Desperdício Zero. A Duquesa foi mais culturalmente vestida das coleções de marcas conhecidas de fast fashion, além de roupas recicladas.

quem – qual Kate Middleton Ser uma mulher pragmática é bem conhecido e seu estilo também reflete sua personalidade. O que muitos não sabem é que por trás do desejo de reduzir o desperdício está um estratagema que permite à Duquesa não perder tempo com roupas extravagantes.

Kate Middleton esconde um segredo por trás de seu estilo inconfundível

Kate Middleton encanta a todos com sua sofisticação e elegância. Ele odeia brilhos e adora usar roupas simples e práticas. A Duquesa tem um segredo para manter um estilo impecável. Quando você encontra um terno feito sob medida para ela, ela pega um terno duplo, mas em uma cor diferente. Resultados máximos com esforço mínimo.

Um episódio que não passou despercebido aos olhos dos mais atentos ocorreu durante as últimas férias de Natal, em que Kate encantou a todos com um casaco vermelho com laço e sapatos a condizer. O vestido pertence à coleção assinada por Catherine Walker e a Duquesa usou o mesmo modelo de casaco no funeral do príncipe Philip, em preto claro.

Kate Middleton e sua paixão por vestidos de série

O segredo de Kate Middleton para parecer impecável e gastar menos tempo fazendo compras é exatamente isso Compre roupas em diferentes combinações e cores. Seus modelos favoritos em vários looks são habilmente vestidos depois de um ano para não ficarem muito chatos.

Especialistas em moda estudaram as fotos da Duquesa e encontraram outros vestidos duplos em seu guarda-roupa. Desde o vestido Emilia Wickstead que ela usou em uma conferência de saúde mental em Londres em 2018 até sua versão verde escura no ano seguinte. Sem falar no vestido fúcsia que Alexander McQueen desenhou para o casamento da princesa Eugenie, e sua versão rosa que ela está usando no Trooping The Color.