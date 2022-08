Eventos de fim de semana de 19 a 21 de agosto em Brescia e sua província: o que fazer no sábado e domingo

Festivais, Festivais e Mercados da Cidade: Este lindo verão em Brescia continua a oferecer muitos eventos imperdíveis, oferecendo uma rica programação também para o fim de semana de 20 e 21 de agosto.

De olho em Falcamonica, onde a “Camunerie” retorna após uma ausência de dois anos, para reviver a Idade Média no Castelo de Breno. Um espetáculo fantástico com lutas, cordas, falcoeiros, músicos e muito mais, para acompanhar os visitantes numa inesquecível viagem no tempo. Em Pino, terá início a “Mostra Mercato”, o evento histórico que já vai na sua 30ª edição. De 20 a 28 de agosto, o centro histórico da vila vai reviver as suas glórias passadas, transformando-se numa “zona comercial” graças a 200 artesãos e artistas, que vão instalar as suas lojas nas ruelas sombreadas, nas praças, nas praças e nas antigas mansões. Mas para os amantes da doçaria, de Cepino a Benaco (de passagem pela cidade) haverá festas tradicionais e festas de aldeia, com ricas barraquinhas de comida e música ao vivo. Finalmente, no Lago Iseo, o tão esperado “Dive Into the Past” retorna, um adorável mercado de antiguidades à beira do lago, perfeito para um dia entre deslizar entre mergulho na praia e um pouco de compras.

mas – como todas as semanas – escolhemos os melhores só para você: aqui estão nossas escolhas, aproveitem todos!