Cerveja Ceres celebra 60 anos de Ceres nos vales de Lanzhou

A cerveja Ceres completa 60 anos neste sábado, 22 de julho, em Ceres, nos vales de Lanzo, que leva o mesmo nome da famosa cerveja dinamarquesa, que chegou à Itália em 1963.

Para celebrar os 60 anos da cerveja Ceres, foi organizado um fantástico evento com convidados, animação musical, espectáculos artísticos, jogos na praça e um maxi stand de comida e vinho.

O programa inclui atividades para todos: das cartas de tarô aos jogos de cartas, do torneio de futebol ao karaokê no palco da Praça Europa. Nilo Taffer, Simone Panetti e Diego Nasca serão os líderes das bandas com Radio Deejay com convidados como DJ Aladyn, Federico Russo e Francesco Quarna. Também haverá DJ sets especiais com Homyatol, DJ Mattia Pingitore, DJ Davide Faccini, Davide Salentu e um show ao vivo do The Marciellos.

A festa começa às 18h00 de sábado, 22 de julho de 2023 e continua até a madrugada de domingo, 23 de julho, em Ceres. Será uma celebração em grande escala em todo o país e incluirá várias áreas ao mesmo tempo na Piazza Europa, Piazza del Municipio, Piazza Grande Torino, Via Roma, Piazza IV Novembre e Estação Ceres.

O evento contará com a participação direta de grandes empresas locais que se tornarão parte ativa da celebração. Durante a noite, vários palcos de música ao vivo e um DJ set serão ativados em toda a Ceres, potencializando a participação de todo o país na celebração da marca.

A taxa de participação é estimada em 5.000 pessoas. O organizador disponibiliza o controle de acesso por meio de um sistema eletrônico que permite consultar quem fez a pré-inscrição no evento. O acesso será gratuito, mas controlado.

Para chegar ao local existem parques de estacionamento reservados em Ceres e Mezzenile onde pode deixar o seu carro. Um transporte gratuito permitirá que você chegue ao evento facilmente;

Um parque de campismo está pronto para dormir nos vales de Lanzhou e 40 tendas estão disponíveis para aluguer.

Diferentes campos do programa:

Praça Europa

• Bar Europa:

❖ Comidas e bebidas das 18h00 às 13h00

❖ Campeonato Científico de Tarot e Scopon. O horário é das 18h00 às 21h00

Osteria degli Artisti:

❖ Comidas e bebidas das 18h00 às 13h00

Marissa Mercearia:

❖ Comidas e bebidas das 18h00 às 13h00

Gastronomia Il BuonGustaio:

❖ Comidas e bebidas das 18:00 às 01:00 • Período de treinamento:

❖ Karaokê local. Horário 18.00-19.00

❖ Karaokê com Omi Dj. O horário é das 19h00 às 21h00

❖ Karaokê com Nasca DJ. Horário 21.00-23.00

❖ Karaokê local. Horário 23.00-01.00

praça da prefeitura

❖ Comidas e bebidas das 18h00 às 13h00

❖ Torneio de tênis de mesa. O horário é das 18h00 às 21h00

❖ Gazebo

❖ Vender produtos. Horário de funcionamento 18.00-01.00 Açougue Francesco Franceschetti

❖ Gazebo

❖ Vender produtos. Horário 18.00-01.00

Praça Grande, Turim

Períodos de treinamento:

❖ DJ local. O horário é das 18h00 às 20h30

❖ Panetti DJ. O horário é das 20h30 às 22h00

❖ DJ de rádio com Federico Russo e Quarna. Horário 22.00-01.00

Porta comida e vinho:

❖ Comidas e bebidas das 18h00 às 13h00

por Roma

• Restaurante Valle di Lanzo:

❖ Comidas e bebidas das 18h00 às 13h00

Praça Quatro de Novembro

Taverna de Gendry:

❖ Alimentos e bebidas das 18:00 às 02:30

Caminhões de alimentos:

❖ Alimentos e bebidas das 18:00 às 02:30

Períodos de treinamento:

❖ Banda de Ska. O horário é das 18h30 às 20h00

❖ DJ local. Horário 20.00-01.00

❖ Rádio DJ com Aladdin. Horário 01-02.30

Estação Ceres:

Estação de café:

❖ Alimentos e bebidas das 18:00 às 24:00

