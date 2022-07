Finalmente, o Circus Maximus explode, “Nós Vencemos” – Ultima Ora

(ANSA) – ROMA, 17 de julho – Uma camiseta sem mangas de autorreferência (última escrita em amarelo), jeans, óculos escuros, chapéu ao contrário, um grande sorriso e uma alegria palpável depois que finalmente realizei o sonho do show no Circus Maximus, agendado Primeira vez em 2020 e depois adiado para covid. So Ultimo (nome artístico Nicolo Morricone), nascido em 1996, o jovem cantor e compositor romeno acostumado a números de estrelas pop (52 discos de platina, 17 discos de ouro, mais de 1 bilhão de streams totais no Spotify, 550.000 ingressos vendidos em Uma nova turnê lançada em junho) abriu com uma apresentação sensacional que reviveu sua jornada musical com quase 30 músicas (incluindo música variada), recebendo 70.000 pessoas de todas as idades que nunca param de cantar. Entre eles não faltam VIPs, desde Mara Venier completa com uma bandana dedicada à cantora e compositora no comando de Lorella Cuccarini que vai de Manuel Bortuzzo a Ludovica Martino.



Um show testado para o Homecoming: “Como é bom falar romeno suavemente”, ele sorriu, apresentando uma de suas canções pessoais posteriores, Fatima Kanta, na segunda parte do show. Uma exposição seguida de um livro de poesia para Roma “dedicado à sua cidade escrito em 2019. Entre os versos:” É uma batalha perdida com políticos corruptos, mas você fala sobre isso e depois ri porque em Roma você não se importa (.. .) “no palco que tem mais de 30 metros de altura e mais largo A partir de 60 metros, composto por duas letras U, uma vertical e outra horizontal levando-o até a plateia, o músico oferece uma imersão completa quase ininterrupta. pelo piano, para fazer a transição imediata para o pop rock, canções em que Niccol explora sobretudo o amor, os encontros e a si mesmo, como estes rapazes, onde o mar acaba, e cai nos olhos, as novas canções “Come in my heart” e ” Nada”, um auto-retrato intenso como “No final” Antes da última parte há tempo para alguns conselhos para os meninos: “Viva dentro de sua paixão, seu plano A, sem o plano B, você tem que ficar obcecado com isso.” A aparência de sonhos pendurados, inscritos por uma corrida sob o pódio, toca as mãos de seus fãs Lecco.



Então ele gritou: “Nós vencemos!” (Ansa).