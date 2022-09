Orvieto Cinema Fest – Festival Internacional de Curtas-Metragens #5 – Orvieto, Teatro Mancinelli. De terça 20 a sábado 24 setembro

Números do festival: 3 categorias de curtas-metragens em competição, 7 exibições nacionais, 1 exibição internacional e 28 títulos de exibição.





(UNWEB) – Orvieto – Nasceu da paixão pelo cinema em jovens voluntários que, ano após ano, tornam isso possível com o objetivo de promover a expressão artística do curta-metragem – um terreno fértil para a experimentação e interesse pelo pluralismo e pela atualidade. Eventos – Preste atenção às vozes de direção emergentes.





Este é o método usado pelo arquivo Quinta edição subordinar Crítica Internacional de Curta-MetragemFestival de Cinema de Orvietodecisão No Teatro Mancinelli . A partir de Orvieto De 20 a 24 de setembroque abordará temas como direitos humanos, sociais, ambientais, de gênero e a questão ambiental (esta última já existente desde a segunda edição, quando a questão das mudanças climáticas esteve no centro de uma seção de curtas-metragens dedicada e defendendo artistas ).





O primeiro evento internacional completo de curtas-metragens Feito na ÚmbriaO festival nasceu em Orvieto em 2018, por iniciativa do homónimo organização voluntária Festival de Cinema de Orvieto Entre os muitos eventos cinematográficos, em poucos anos e sem abrir mão da qualidade, criou-se um espaço respeitável no cenário nacional e internacional, graças à cooperação de dezenas de voluntários e à presença e contribuição de profissionais que enriquecem o projeto.

O festival contribui também para a sensibilização do património histórico, artístico e cultural da cidade, na medida em que participa na sua organização Município de Orvieto É patrocinado e apoiado Ministério da Cultura Apoiado por Ásia Ambiante Baseado em Cassa di Risparmio di Orvieto . Fundação.Outros parceiros importantes incluem a Comissão Europeia, a Região da Úmbria, a Câmara de Comércio da Úmbria, a Umbria Film Commission e a Direção Geral de Cinema e Audiovisuais. Enquanto MyMovies.it, 1977magazine, a revista Framed são os parceiros de mídia.





Liderançada festa Equipefeminino FórmulaPor fundadores: Sarah Carpinelli Diretor Administrativo H Stefania Fausto Diretor Técnico, apoiando-o na organização Valentina Dalmonte E a FrancescaBonfante.

Edição 2022 Ele quer ser uma maturidade, atestada pelo aumento da participação dos concorrentes e pela valorização que vem de muitas partes” Espero Sarah Carpinelli E a Stefania Fausto. “Com muita satisfação – acrescentam – Tomamos nota do interesse que as fundações e patrocinadores privados estão dando ao OFC. Tanto que este ano fez parte da Associação Italiana do Festival de Cinema e também recebeu uma contribuição do Ministério da Cultura. Em tempos frágeis como o que vivemos, a importância internacional do festival é também um contributo para o conhecimento. E ao diálogo de histórias e culturas diferentes da nossa, para serem compartilhadas mais intensamente do que nunca. No fundo, não há a ideia de que o feminino seja necessariamente recompensado como tal, mas a consciência de que se o cinema é uma linguagem que transcende os gêneros, a sociedade não. Gostaríamos de relançar vigorosamente uma prática que se perdeu ainda mais após esses dois anos incertos da pandemia: a necessidade de retornar aos cinemas, onde as imagens nos dominam na tela grande e permitem uma diversão mais imersiva”.





ainda , Existem 4 sites o evento: Teatro Mancinelli Para as expectativas, o Nova Biblioteca Pública “Luigi Fumi” Para ouvir o guia dedicado a arquivos de filmagem Franco BatiatoO San Giovinale para a festa de encerramento Palácio Kwelisede da Fundação Cassa di Risparmio di Orvieto, onde a exposição 15 finalistas subordinar concurso de ilustração temático “invisível”Foi lançado nos últimos meses.

EU ‘trabalho artístico Finalmente, este ano tem uma assinatura Emiliano Ponzi É uma celebração perfeita de lançamentos passados ​​e futuros. Uma obra em que os holofotes estão focados em um personagem que representa o espírito do festival: um jovem encontro, um amante da beleza e seu poder transformador, mas também um pouco sinistro no espírito e no desejo de preservar sua identidade.





Essencial, como sempre, JúriOficial chefiado Stefano Cibaniao redor dela Beatrice Baldacci E a Benedetta Beni Quem terá a tarefa de determinar os curtas-metragens vencedores, que, graças à cooperação com a AFIC / Associação do Festival de Cinema Italiano, também Júri composto por alguns membros do SNCCI, a União Nacional dos Críticos de Cinema Italianos: Anna Pinella, David Magnesi e Roberto Baldassar Com a tarefa de atribuir um prêmio personalizado em nome da associação, acrescenta-se a novidade.

também destacou em Prêmio MyMoviesQue há anos tem estado em cooperação frutífera com o festival.





Eles serão selecionados com atenção a diferentes idiomas, incluindo o idioma da animação Na seguinte competição internacional de curtas-metragens: Rio Bel (Estados Unidos da América), continuidade do jardim (Rússia), Egúngún (festa de máscaras) (Nigéria), batimento cardiaco (Suíço), Fila longa para mulheres (Estados Unidos da América), Diário de uma tempestade em mudança (Grécia), No trono de Xerxes (Grécia), takanakoy (Brasil), Três grãos de sal (França), oficinas (Líbano), Quando a andorinha voa para longe (Bélgica), selvagem é a primavera (Estados Unidos da América), legal (Irlanda), L’Enfant et l’Oie (França), Lamore está no plano (França), Mais do que eu quero lembrar (França), cadeia de montanhas (Estônia).

vem de ondeItáliaEnquanto isso, A água corrente não carrega nenhum veneno Por Letizia Zatti rosto de travesseiro por Saverio Cappiello, Desconto ‘ por Frederico Rossotto, quarto brilhante por Chiara Catarina, Ofélia por Pierfrancesco Bigazzi, inocente normal Escrito por Francesco Bolognese e Michele Cardano, Tria. de se sentir traído por Giulia Grandinetti.

e depois co-produçãoE a criatura (Itália, França) por Giada Bossi, Boyet (Itália, EUA, Romênia) por Lorenzo Fabro e Bronte Stahl, Trombetas no céu (Palestina, Líbano, França, Bélgica, 2022), Garano (Portugal e Lituânia).





Para esta edição eles vão para Sete shows nacionais pela primeira vez: Egùnrgùn, Heartbeat, longa cadeia de senhoras, Takanakuy, três grãos de sal, selvagem é primaveraum deles continuidade do jardim E também Globalismo. A curta-metragem da jovem realizadora russa Xenia Kazankina estreia em Orvieto, tendo já sido selecionado em dois festivais de qualificação para o Óscar, Nashville e Tirana.





o um programaA partir de Festival de Cinema de Orvieto 2022 Abre terça-feira, 20 de setembrodentro 18:00para mim Palácio Kweli Com a exposição inaugural dos Trabalhos Finais do Concurso de Ilustração, leitura da Associazione Lettere Portali e premiação do vencedor do concurso “Mudanças climáticas? Mudanças exigentes!” Em cooperação com a ONG Accra e com o apoio do Instituto Budista Italiano.

dentro 19:00 No Biblioteca Luigi Fiume Segue um guia para ouvir a discografia de Franco Battiato, um dos pilares da música e cultura italiana no século XX, falecido em 2021 e para quem. Festival de Cinema de Orvieto Ele queria ser homenageado. Todos os eventos são gratuitos.





o Curtas-metragens será realizado em Teatro MancinelliE a Quarta-feira 21, quinta-feira 22, sexta-feira 23 (dentro 21:00) E o sábado, 24 de setembrodentro 18:30 A noite continuará com a cerimônia de premiação programada 20:30 E a festa de encerramento com entrada franca em San Giovanni com DJ preparado por Bruno Bellissimo (22h30).





Momentos de encontro com tema de cinema também incluirão o público mais jovem. Nos dias do festival de fato o jurado Beatrice Baldacci irá encontrar Estudantes do ensino médio científico Ettore MajoranaEnquanto Michelangelo Garona vai enfrentar Liceu Artístico .Lívio Orazio Valentini.





para obter informação: www.orvietocinemafest.com



Link para reservar as noites de entrada gratuita nos dias 21, 22, 23 e 24 de setembro no Teatro Mancinelli: https://proleggiounposto.it/orvietocinemafest /