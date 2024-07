Adeus a Shannen Doherty, “Quantas coisas Brenda ensinou a tantos adolescentes como eu?”

Limpei imediatamente o campo de mal-entendidos, sempre fui um jogador de equipe Brenda Walsh. Não tive dúvidas desde a primeira vez que apareci na pequena tela da televisão italiana. Era 19 de novembro de 1992, eu estava prestes a entrar na adolescência e Shannen Doherty era uma jovem e talentosa atriz americana. Era quinta-feira à noite e o primeiro episódio de Beverly Hills 90210. Eu estava no meu quarto, na aldeia remota da zona rural da Roménia onde cresci, e nesta ocasião consegui levar a televisão da sala para o meu quarto. Eu ainda não sabia o que essa série de TV significaria para mim (e para muitos outros e como eu) com o passar do tempo. Mas eu sabia desde a primeira cena que Brenda Walsh seria minha favorita. Ele estava ali no meio de todas aquelas roupas jogadas no ar, procurando a camisa mais adequada para o primeiro dia de faculdade. Uma hora em frente ao espelho e depois conclui dizendo: “Não tenho roupa”.

Imediatamente me vi num estado de incerteza e naquele desejo de “causar uma boa impressão” no primeiro dia de faculdade na riquíssima Beverly Hills. Ela havia crescido até recentemente na calma fria de Minneapolis e lá deixou todas as suas certezas. Mas no final, Brenda escolhe o que vestir: jeans e camiseta branca, com a camisa aberta, tira as dúvidas e sai com o irmão Brandon no primeiro dia de faculdade. Esse foi provavelmente o primeiro momento que Brenda Walsh, naquela telinha, me fez imaginar que eu poderia ser quem eu quisesse. E eu poderia fazer isso, mesmo na pequena cidade conhecida apenas por produzir a maior parte do suco de frutas de toda a Itália. Olhei para Brenda nos corredores da faculdade, com sua franja cheia e perfeita que eu imediatamente quis ter e que poderia sonhar em crescer.

Brandon e Brenda WalshRon Galella/Getty Images

Beverly Hills 90210 Foi inicialmente vista como uma série que os pais iriam “manter sob controle” por causa dos tópicos abordados. Foi um dos primeiros na Itália, destinado a meninos e meninas, a abordar temas que eram acima de tudo tabus naquele período: sexo, AIDS, abuso de álcool e drogas. Durou dez temporadas e cresci com o grupo de amigos que eu e todos os meus amigos eventualmente conhecemos. Todas as quintas-feiras à noite nos encontrávamos na casa de alguém e assistíamos ao episódio juntos, esperando que o tema de encerramento não chegasse a cada intervalo comercial. Quando estávamos falando sobre competição entre… Brenda e Kelly, Ela também é conhecida como Jennie Garth, a loira mais popular da faculdade, porque a amizade deles consiste em altos e baixos, amor e ódio que sempre os marcaram, e sempre expressamos algo sobre nós mesmos. Talvez seja por isso que brigamos com Brenda quando ela sofreu por ela Dylan (Luke Perry)Linda e maldita, ficamos felizes com ela quando sua história ganhou o colorido de um conto de fadas com final feliz. Quão importante é fazer com que os adolescentes aprendam sobre si mesmos? Quão difícil é conseguir isso? Brenda e Shannen sabiam como fazer isso.