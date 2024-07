Filmes para assistir na segunda-feira, 15 de julho, no horário nobre

Esta noite na TV, segunda-feira, 15 de julho de 2024: Descubra o que ver na TV hoje com nosso guia de TV completo com os melhores filmes do horário nobre na Rai, Mediaset e em todos os principais canais de TV aberta.

Que filmes há para assistir na TV esta noite? Aqui está o nosso Guia de TV completo com os melhores filmes É transmitido hoje à noite, segunda-feira, 15 de julho de 2024, em horário nobre nos principais canais de TV aberta, com enredos, atores e trailers.

Se você não está com vontade de assistir a um filme, mas prefere assistir a um filme Plano Para entretenimento ou estudo aprofundado, um Series Ou um imaginário para Boa noite na TV, Então nós o encaminhamos para o nosso país Guia de TV: Programas e séries programados para serem assistidos na TV na noite de segunda-feira, 15 de julho de 2024. Todos os filmes vão ao ar no horário nobre da televisão hoje à noite: segunda-feira, 15 de julho de 2024 primeiro (Comédia) no ar 21h no Cine34 filme de Carlo Vanzina, com Massimo Poldi, Vincenzo Salmi, Enzo Salvi, Daryl Hannah, Natalia Estrada, Francesca Ludo, Brigitta Boccoli, Armando di Raza e Niccolò Contrino.

(Comédia) no ar filme de Carlo Vanzina, com Massimo Poldi, Vincenzo Salmi, Enzo Salvi, Daryl Hannah, Natalia Estrada, Francesca Ludo, Brigitta Boccoli, Armando di Raza e Niccolò Contrino.

Monstros (Drama, Suspense) no ar 21h 20h É um filme dirigido por Oliver Stone, estrelado por John Travolta, Taylor Kitsch, Aaron Taylor-Johnson, Benicio del Toro, Blake Lively, Salma Hayek, Shea Whigham, Demián Bichir, Mia Maestro e Jake McLaughlin.

The Beasts: trailer italiano do filme de Oliver Stone

Lápide (Ocidental) no ar Às 21h10 no Rai Film Channel , um filme escrito por George P. Cosmatos, com Kurt Russell, Val Kilmer, Sam Elliott, Bill Paxton, Powers Boothe, Thomas Arana, Michael Biehn, Wyatt Earp, Robert Burke, John Corbett, Jason Priestley, Michael Rooker, Stephen Lang, e Joana. Pakula, Cecil Hoffman, Buck Taylor, Frank Stallone, Billy Bob Thornton, Jon Tenney, Billy Zane, Pedro Armendariz Jr., Harry Carey Jr., Thomas Haden Church, Charlton Heston e Dana Delaney.

Interceptor (Ação, ficção científica) no ar 21h10 na Iris TV É um filme dirigido por George Miller, estrelado por Mel Gibson, Joan Samuel, Hugh Casey Byrne, Steve Paisley, Tim Burns, Roger Ward e Lisa Aldenhoven.

Amor imortal (Drama, Romance) no ar Às 21h10 no La5 , um filme de Lajos Koltai, estrelado por Claire Danes, Toni Collette, Vanessa Redgrave, Patrick Wilson, Hugh Dancy, Natasha Richardson, Mamie Gummer, Eileen Atkins, Meryl Streep, Glenn Close, Ebon Moss-Bachrach, Chris Stack, Sarah Vecellio, Timothy . Kiefer, David Cole, Kara Doherty, Maxine Prescott, David Robson, David Fore, Sheila Thomas, Chuck Cooper, Cheryl Lynn Powers, Robert Walsh, Barry Bostwick e John DeVries.

A Timeless Love: Trailer do filme estrelado por Meryl Streep, Claire Danes e Glenn Close

O tecido dos sonhos (Drama) no ar Às 21h15 no Al Rai Canal 5 filme de Gianfranco Cabido, com Sergio Rubini, Ennio Fantasticini, Teresa Sabonangelo, Francesco de Leyva e Ciro Petrone.

As Coisas dos Sonhos: O Trailer do Filme – HD

Salte no escuro (Aventura, Ação, Comédia, Ficção Científica) no ar São 21h15 no TwentySeven um filme escrito por Joe Dante, estrelado por Dennis Quaid, Martin Short, Meg Ryan, Kevin McCarthy, Fiona Lewis, John Hora, Wendy Schaal, Harold Sylvester, Vernon Wells e Robert Picardo.

Cozinheiro chefe (Comédia) no ar 21h20 na Cielo TV filme dirigido por Christian Vincent, com Catherine Fruit, Hippolyte Girardot, Jean Dormeton, Arthur Dupont, Brice Fournier, Jean-Marc Rouleau, Arlie Joffre, Joe Sheridan, Philippe Ochamp e Hervé Pierre.

The Boss's Chef: A exibição italiana do filme

Colapso – armadilha (Drama, Suspense) no ar São 21h25 às nove horasÉ um filme dirigido por Jonathan Mostow, estrelado por Kurt Russell, Kathleen Quinlan, JT Walsh, MC Gainey, Jack Noseworthy, Rich Brinkley, Moira Harris, Thomas Kobachi, Rex Lane, Jack McGee, Vincent Perry, Helen Duffy, Kim Robillard e Ansel. Cooke.

A equipe editorial não se responsabiliza por quaisquer alterações de horário não comunicadas pelas emissoras de TV

